Studiu: Alimentația gratuită în școli reduce numărul suspendărilor de la ore.

Cercetători din SUA și Coreea de Sud au analizat datele a 95.000 de școli din Statele Unite, folosind informații colectate de Biroul pentru Drepturile Civile al Ministerului Educației din SUA în anii școlari 2011–2012 și 2017–2018, transmite euronews.com.

Studiul a arătat că în școlile care au implementat programe de alimentație gratuită universală, numărul suspendărilor de la ore cu excluderea din școală a scăzut cu aproximativ 10% în rândul elevilor din clasele primare și cu 6% în rândul elevilor din clasele gimnaziale și liceale.

Suspendarea de la frecventarea școlii este o măsură disciplinară prin care elevii sunt temporar privați de dreptul de a participa la cursuri.

Această sancțiune este aplicată pe scară largă, în special în Regatul Unit și Spania, în timp ce în Suedia este interzisă. Mai multe instituții europene încurajează tot mai mult școlile să prefere măsuri disciplinare mai incluzive.

„Concluziile noastre arată că mesele gratuite universale nu sunt doar o politică de alimentație, ci un instrument de îmbunătățire a climatului școlar și a echității, în special în școlile unde anterior învățau mai puțini elevi din familii cu venituri reduse”, a declarat Andres Cuadros-Meniaca, cercetător la Universitatea din Iowa de Nord.

Cel mai mare efect în reducerea numărului de suspendări a fost observat în școlile unde anterior erau mai puțini elevi care aveau dreptul la alimentație gratuită sau subvenționată.

Studii anterioare nu au identificat un impact clar al meselor gratuite universale asupra numărului de suspendări.

Cercetătorii spun că noile lor concluzii se diferențiază în primul rând prin faptul că au folosit date mai recente și metode care „iau mai bine în considerare faptul că școlile au adoptat această politică în momente diferite”.

Abordările privind alimentația școlară în Europa variază semnificativ. Finlanda, Suedia și Estonia oferă mese școlare gratuite pentru toate sau aproape toate clasele, în timp ce Letonia și Lituania asigură alimentație gratuită doar la anumite niveluri de studiu.

Danemarca și Olanda, dimpotrivă, nu au programe naționale de alimentație școlară gratuită.

Între timp, în 2022, 24,7% dintre copii în UE se aflau în grupul de risc de sărăcie sau izolare socială.