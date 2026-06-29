Studiu: Alăptarea reduce simptomele ADHD la copiii mici.

Cercetătorii norvegieni au constatat că copiii hrăniți exclusiv cu lapte matern manifestă mai rar simptomele ADHD, iar efectul este mai pronunțat la fete.

Cercetătorii de la Universitatea din Bergen, Norvegia, au descoperit o legătură între durata alăptării la sân și probabilitatea apariției simptomelor ADHD la copii, scrie euronews.com.

„Este bine cunoscut faptul că simptomele și tulburările psihiatrice sunt influențate atât de factori genetici, cât și de factori externi”, a declarat Berit Skretting Solberg, psihiatru și cercetător la catedra de biomedicină a Universității din Bergen și consultant principal la Spitalul „Betanien”.

„Am descoperit că, cu cât copilul a fost alăptat exclusiv la sân pentru o perioadă mai lungă (până la șase luni), cu atât nivelul simptomelor ADHD era mai scăzut la vârstele de trei, cinci și opt ani”, a adăugat Solberg.

Cercetătorii au analizat datele a peste 37.000 de copii născuți în Norvegia între 1999 și 2009, urmărind caracteristicile alăptării și efectuând monitorizări ulterioare la vârstele de trei, cinci și opt ani.

S-a constatat că orice tip de alăptare este asociat cu o reducere a severității simptomelor ADHD, însă efectul crește odată cu durata și intensitatea alăptării și este maxim în cazul alăptării exclusive până la șase luni.

Autorii au observat, de asemenea, diferențe semnificative între sexe: la fete, legătura a fost cea mai pronunțată în toate grupele de vârstă.

Potrivit lui Solberg, deși ereditatea rămâne probabil cel mai puternic factor de risc pentru ADHD, dezvoltarea tulburărilor neurodezvoltamentale este influențată de mulți alți factori.

Sindromul de deficit de atenție și hiperactivitate (ADHD) este o tulburare comportamentală și neurodezvoltamentală, caracterizată prin neatenție, hiperactivitate și impulsivitate. De obicei, este diagnosticată în copilărie.

ADHD nu poate fi vindecat complet, însă există metode de tratament, inclusiv terapia comportamentală și tratamentul medicamentos.