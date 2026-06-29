theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
euronews.com logoeuronews
30 Iunie 2026, 07:00
27
Copiază linkul
Link copiat

Studiu: Alăptarea reduce simptomele ADHD la copiii mici

Cercetătorii norvegieni au constatat că copiii hrăniți exclusiv cu lapte matern manifestă mai rar simptomele ADHD, iar efectul este mai pronunțat la fete.

Studiu: Alăptarea reduce simptomele ADHD la copiii mici.
Studiu: Alăptarea reduce simptomele ADHD la copiii mici.

Cercetătorii de la Universitatea din Bergen, Norvegia, au descoperit o legătură între durata alăptării la sân și probabilitatea apariției simptomelor ADHD la copii, scrie euronews.com.

„Este bine cunoscut faptul că simptomele și tulburările psihiatrice sunt influențate atât de factori genetici, cât și de factori externi”, a declarat Berit Skretting Solberg, psihiatru și cercetător la catedra de biomedicină a Universității din Bergen și consultant principal la Spitalul „Betanien”.

„Am descoperit că, cu cât copilul a fost alăptat exclusiv la sân pentru o perioadă mai lungă (până la șase luni), cu atât nivelul simptomelor ADHD era mai scăzut la vârstele de trei, cinci și opt ani”, a adăugat Solberg.

Cercetătorii au analizat datele a peste 37.000 de copii născuți în Norvegia între 1999 și 2009, urmărind caracteristicile alăptării și efectuând monitorizări ulterioare la vârstele de trei, cinci și opt ani.

S-a constatat că orice tip de alăptare este asociat cu o reducere a severității simptomelor ADHD, însă efectul crește odată cu durata și intensitatea alăptării și este maxim în cazul alăptării exclusive până la șase luni.

Autorii au observat, de asemenea, diferențe semnificative între sexe: la fete, legătura a fost cea mai pronunțată în toate grupele de vârstă.

Potrivit lui Solberg, deși ereditatea rămâne probabil cel mai puternic factor de risc pentru ADHD, dezvoltarea tulburărilor neurodezvoltamentale este influențată de mulți alți factori.

Sindromul de deficit de atenție și hiperactivitate (ADHD) este o tulburare comportamentală și neurodezvoltamentală, caracterizată prin neatenție, hiperactivitate și impulsivitate. De obicei, este diagnosticată în copilărie.

ADHD nu poate fi vindecat complet, însă există metode de tratament, inclusiv terapia comportamentală și tratamentul medicamentos.

Sursă
euronews.com logoeuronews
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici