Studiu: Aerul din Europa devine mai poluat din cauza Saharei.

În ultimul deceniu, concentrația prafului din deșertul Sahara în Europa a crescut cu 10–25%, iar în Regatul Unit poluarea aerului cauzată de aceste transporturi a crescut cu aproape 50%.

Despre acest lucru se menționează într-un nou studiu „Creșterea poluării aerului cu praf în toată Europa în condițiile schimbărilor climatice”, publicat în revista Nature, transmite unian.net.

Potrivit raportului, specialiștii au analizat peste 18.500 de măsurători zilnice de la 103 stații de monitorizare din diferite țări europene. Cele mai ridicate concentrații au fost înregistrate în partea de sud a continentului, în special în Spania și pe Insulele Canare, prin care praful saharian ajunge cel mai frecvent în Europa.

Cauza principală a fost intensificarea deșertificării în Africa de Nord, care se accelerează din cauza încălzirii globale și a activității umane. Se menționează că numărul furtunilor de praf aproape că nu s-a schimbat, însă acestea au devenit mult mai puternice și transportă mai mult praf spre nord.

De ce este periculos praful saharian pentru om

Potrivit raportului, creșterile bruște ale concentrației de praf sunt însoțite de o creștere a numărului de decese cauzate de infarcte și boli acute ale sistemului respirator. Expunerea prelungită la aer poluat crește, de asemenea, riscul de dezvoltare a astmului, bronșitei cronice și altor boli pulmonare.

Copiii, persoanele în vârstă și cele cu boli cronice sunt deosebit de vulnerabile. Printre cele mai frecvente simptome se numără tusea, dificultățile de respirație, senzația de apăsare în piept și iritația ochilor, nasului și gâtului.

Un alt efect cunoscut este așa-numita „ploaie sângerie”. În timpul precipitațiilor, picăturile de apă capturează particulele de praf saharian, motiv pentru care după ploaie pe mașini, ferestre și alte suprafețe rămân urme de culoare roșcat-maronie.

În plus, praful saharian reduce și eficiența panourilor solare. Particulele depuse blochează accesul luminii solare, reducând producția de energie electrică cu 15–30%, iar în timpul furtunilor puternice de praf pierderile pot depăși 50–80%.

Cercetătorii avertizează că, odată cu încălzirea continuă a climei, problema se va agrava.

Schimbările climatice amenință marile orașe

Peste doar 50 de ani, mai multe orașe mari ar putea deveni deșerturi din cauza schimbărilor climatice. Oamenii de știință avertizează că până în 2100 partea centrală a SUA va deveni mai caldă și mai uscată, iar preriile tradiționale vor fi treptat înlocuite de o vegetație mai specifică deșertică.

De asemenea, estul SUA va suferi schimbări semnificative, unde pădurile mixte și de conifere răcoroase vor ceda treptat loc unei vegetații mai rezistente la secetă.