Studiu: Acumularea în greutate până la vârsta de 45 de ani crește cel mai mult riscul de cancer.

Cercetătorii au analizat datele a peste 630.000 de persoane care aveau înregistrate indicatori ai masei corporale la vârste cuprinse între 17 și 60 de ani. Ulterior, aceste informații au fost corelate cu cazurile de boli oncologice, transmite medrxiv.org.

S-a constatat că creșterea rapidă în greutate la orice vârstă este asociată cu un risc crescut pentru o serie de tumori. La bărbați, probabilitatea de a dezvolta cancer hepatic și adenocarcinom esofagian a crescut mai frecvent, iar la femei – cancerul endometrial. Pentru ambele sexe, excesul de greutate a crescut riscul de cancer cu celule renale și tumori hipofizare.

Totodată, momentul creșterii în greutate a jucat un rol important. La bărbați, cel mai periculos s-a dovedit a fi acumularea de masă până la 45 de ani. Legătura a fost deosebit de puternică pentru cancerul hepatic și esofagian. Autorii presupun că aici pot juca un rol inflamația cronică, rezistența la insulină și boala de reflux gastroesofagian. La femei, dimpotrivă, cel mai mare risc a fost observat în cazul creșterii în greutate după 30 de ani. Cercetătorii leagă acest lucru de modificările hormonale legate de vârstă.

Pentru unele tumori, de exemplu cancerul pancreatic, mai importantă s-a dovedit a fi nu acumularea ulterioară în greutate, ci masa corporală deja la vârsta de 17 ani.

Autorii subliniază că studiul are un caracter observațional și nu demonstrează o relație cauzală. În plus, oamenii de știință nu au luat în considerare alimentația și activitatea fizică a participanților, care ar fi putut influența rezultatele.

Cu toate acestea, cercetătorii consideră că prevenirea cancerului trebuie să țină cont nu doar de simplul fapt al obezității, ci și de vârstă, sex și dinamica creșterii în greutate.