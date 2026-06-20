Studiu: 10% dintre cei mai bogați oameni provoacă planetei daune de 3,7 trilioane de dolari anual.

Daunele ecologice cauzate de 10% din populația planetei cu cel mai ridicat nivel de consum se ridică anual între 1,7 și 5,7 trilioane de dolari.

Conform unui studiu publicat în revista Communications Sustainability, estimările medii și superioare arată că această sumă depășește de mai multe ori toate angajamentele internaționale actuale privind finanțarea luptei împotriva schimbărilor climatice și conservarea biodiversității luate împreună. Mai mult, amploarea distrugerilor este comparabilă cu volumul total de fonduri necesare lumii pentru a depăși criza ecologică globală.

Oamenii de știință au transpus pentru prima dată în echivalent monetar daunele pe care stratul de consumatori excesivi le provoacă în patru domenii importante: climă, biodiversitate, utilizarea apei dulci și poluarea mediului cu azot și fosfor.

Unde locuiesc și cât cheltuiesc principalii poluatori

Pentru o persoană din top 10% consumatori mondiali, cheltuiala medie anuală pentru daunele aduse naturii variază între 2.300 și 7.500 de dolari. În SUA, unde impactul individual asupra mediului este cel mai ridicat, această cifră ajunge la 19.000 – 63.000 de dolari pe persoană. Aceasta echivalează cu 6–20% din venitul anual sau 0,8–3% din capitalul total.

Din punct de vedere geografic, peste 60% dintre reprezentanții acestui grup „elitist” locuiesc în SUA și Uniunea Europeană. În același timp, în UE, în categoria consumatorilor excesivi intră aproximativ 40–45% din populație, iar în Statele Unite — peste jumătate din locuitorii țării. Pentru comparație, cele mai scăzute valori ale daunelor ecologice pe cap de locuitor au fost înregistrate în India și Egipt.

Partea ce revine pierderii biodiversității din totalul impactului negativ al societății de consum reprezintă între 47% și 56% din suma totală a daunelor. Schimbările climatice ocupă locul al doilea, cu o pondere de 36–45%.

Investiții, taxe și responsabilitate

În același timp, cercetătorii de la Universitățile din Leiden și Oxford subliniază că cifrele prezentate sunt extrem de conservatoare. În calcule nu a fost inclus faptul că aproximativ jumătate din emisiile persoanelor bogate sunt legate nu de cumpărături, ci de investițiile lor.

„Top 10% sunt importanți nu doar pentru că provoacă cele mai mari daune, ci și pentru că au cele mai multe pârghii pentru a le reduce — afirmă coautorul studiului, profesorul Paul Berens de la Universitatea Oxford. — Capitalul pe care îl investesc conduce la extinderea industriilor, companiile lor formează piața, iar stilul lor de viață stabilește standardele și normele pentru toți ceilalți.”

Oamenii de știință fac apel la introducerea taxelor ecologice pe lux și la aplicarea strictă a principiului „poluatorul plătește”, direcționând veniturile obținute către fonduri ecologice.