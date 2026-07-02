Satelitul NASA a surprins vârtejuri uriașe de culoare turcoaz în Marea Neagră.

Un satelit al NASA a identificat în Marea Neagră vârtejuri uriașe albastre și turcoaz, provocate de înmulțirea algelor microscopice.

Specialiștii notează că satelitul NASA PACE (Plankton, Aerosol, Cloud, ocean Ecosystem) a înregistrat culoarea Mării Negre în timpul verii, folosind aparatul ultrasensibil OCI. Obiectivele satelitului au surprins vârtejuri uriașe albastre și turcoaz, transmite unian.net.

De menționat că nuanța puternică de turcoaz este cauzată de înmulțirea masivă a algelor microscopice – coccolitoforide.

„Aceste organisme sunt acoperite cu plăci mici din carbonat de calciu (cretă). Când sunt miliarde, ele reflectă lumina soarelui, făcând apa strălucitoare și luminoasă. Această înflorire are loc de obicei la sfârșitul primăverii și începutul verii”, explică specialiștii.

În centru s-a precizat că în timpul sezonului rece în mare preiau controlul alte microorganisme – algele diatomee. Cochiliile lor sunt compuse din siliciu, iar acestea fac apa vizual mai tulbure și mai întunecată, redând mării reputația sa istorică de „neagră”.

„Deși fiecare algă este invizibilă cu ochiul liber, amploarea înfloririi lor este atât de colosală încât poate fi urmărită cu ușurință de pe orbită”, notează meteorologii.

Cercetătorii adaugă că monitorizarea prin satelit permite oamenilor de știință marini să studieze procesele care au loc în Marea Neagră, chiar și în zonele unde expedițiile științifice pe nave sunt în prezent imposibile sau periculoase din cauza acțiunilor militare.