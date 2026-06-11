„Punctul rece” din Atlantic prevede un colaps climatic.

O nouă analiză a acestui fenomen indică o amenințare climatică serioasă și iminentă, transmite agupubs.onlinelibrary.wiley.com.

O echipă internațională de cercetători a folosit date satelitare, materiale de reanaliză și informații despre conținutul termic al oceanului, inclusiv înregistrări din 1955, pentru a afla de ce a apărut această „bulă”. Până acum existau două explicații: fie curenții oceanici aduc mai puțină căldură în regiune, fie oceanul pierde mai multă căldură prin suprafață.

Studiul confirmă prima ipoteză. Autorii ajung la concluzia că suntem periculos de aproape de o limită critică. Această zonă rece din ocean este un simptom al slăbirii Circulației Meridionale Atlantice de Răsturnare (AMOC) — principala rețea de curenți oceanici din Atlantic. Potrivit oamenilor de știință, AMOC arată semne de oprire completă. Un astfel de eveniment va avea consecințe mult mai grave pentru planetă decât răcirea locală.

„Având în vedere existența dovedită a unui punct de cotitură pentru AMOC, precum și studiile recente care au identificat diverse „semnale de avertizare timpurie” privind apropierea circulației de această limită, dovezile convingătoare ale slăbirii AMOC provoacă o îngrijorare serioasă în rândul societății și politicienilor”, se arată în lucrarea publicată.

Problema nu este la suprafață

Cercetătorii au stabilit că răcirea este cauzată de modificări în curenții adânci. Pierderile de căldură prin suprafață în această zonă, arată studiul, au scăzut de fapt.

Zona rece se află chiar deasupra AMOC, iar scăderea temperaturilor aici este logică, dacă circulația slăbește și transportă mai puțină apă caldă din tropice și zonele ecuatoriale spre nord. Faptul că AMOC încetinește a fost stabilit și în studii anterioare; cercetarea actuală oferă unele dintre cele mai bune dovezi de până acum ale legăturii directe între „bula rece” și acest curent de scară largă.

Concluzia este în acord cu un studiu din 2025, realizat pe baza modelelor climatice, care a identificat o legătură între AMOC și zona de apă rece din Atlantic.

„Trendul observat de răcire nu poate fi explicat prin schimbări ale fluxurilor de căldură la suprafață”, scriu autorii. „Fluctuațiile pe termen lung ale indicatorilor termici sunt mai strâns corelate cu transportul căldurii de către apele oceanice decât cu variabilitatea fluxurilor termice de suprafață”.

Avertisment grav

Cauza apariției anomaliilor termice în apele Atlanticului a fost identificată. Totuși, perspectivele nu sunt încurajatoare. Oamenii de știință sunt de acord că AMOC se apropie de un prag critic și, mai devreme sau mai târziu, va dispărea.

Combinarea încălzirii apei oceanice cu topirea ghețarilor, care aduce apă dulce în ocean, perturbă echilibrul care susține funcționarea AMOC. Dacă circulația se oprește complet, Europa va avea ierni mult mai reci și aspre, condițiile meteorologice se vor schimba în întreaga lume, iar securitatea alimentară va fi amenințată.

„Deși există o incertitudine semnificativă privind cât de aproape este Pământul de acest punct, simulările standard ale scenariilor viitoare de încălzire globală arată că limita va fi atinsă aproximativ la mijlocul acestui secol”, notează cercetătorii.