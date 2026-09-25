Psihologii infirmă faptul că inteligența emoțională a femeilor este mai ridicată decât cea a bărbaților.

Inteligența emoțională (IE) este studiată aprofundat de la începutul anilor 1990, iar în acest timp s-a înrădăcinat stereotipul persistent potrivit căruia aceasta este mai dezvoltată la femei.

O meta-analiză pune sub semnul întrebării aceste percepții.

Acesta a inclus 1 279 de studii, care au cuprins 609 278 de participanți din 76 de țări, cu o durată totală a observațiilor de trei decenii, transmite psycnet.apa.org

S-a constatat că femeile și fetele obțin, în medie, mai multe puncte la recunoașterea și înțelegerea emoțiilor. Diferența generală de gen în reglarea emoțiilor este mai mică — atunci când aceasta este orientată spre sine, bărbații și băieții obțin punctaje ușor mai mari. În plus, concluziile privind influența genului asupra IE depind în mare măsură de modul în care aceasta este măsurată — avantajul mediu al femeilor este mai mare în testele de performanță decât în evaluările subiective, majoritatea fiind autoevaluări.

«În testele de performanță, avantajul femeilor în ceea ce privește inteligența emoțională generală este semnificativ mai mare, iar în autoevaluări aproape dispare. Autopercepția și capacitatea demonstrată nu sunt deloc același lucru. Diferența dintre rezultat și percepție s-a dovedit a fi considerabilă. Bărbații își pot supraestima abilitățile emoționale, femeile le pot subestima sau pot avea loc ambele simultan», — a explicat profesorul Jochen Menges de la Universitatea din Zürich, unul dintre autorii analizei.

Tabloul este mai complex decât pare

Una dintre principalele concluzii ale studiului este că inteligența emoțională nu trebuie privită ca o calitate unică, generală. Definită pe larg drept «recunoașterea și utilizarea propriilor stări emoționale și a celor ale altor persoane pentru soluționarea problemelor și reglarea comportamentului», inteligența emoțională poate fi împărțită în abilități distincte, legate de recunoașterea, înțelegerea și reglarea IE — atât la sine, cât și la alții.

«Ideile răspândite despre abilitățile emoționale ale femeilor și bărbaților sunt prea simplificate. Am arătat un tablou mai complex, în care diferențele de gen variază în funcție de capacitatea emoțională analizată și de contextul în care aceasta este măsurată», — a declarat psihologul specializat în management Mary Hausfeld de la Universitatea din Limerick, care a coordonat lucrarea.

«Femeile demonstrează un avantaj în recunoașterea și înțelegerea emoțiilor, precum și în reglarea emoțiilor celorlalți. Însă când este vorba despre reglarea emoțiilor orientată spre sine — aici bărbații și băieții obțin punctaje mai mari. Această diferență este importantă, deoarece așteptarea că vei oferi sprijin emoțional altora nu este același lucru cu o capacitate mai bună de a-ți gestiona propriile emoții», — a subliniat Menges.

Întrucât meta-studiul a cuprins lucrări din aproape 30 de ani, autorii au urmărit dinamica — și au observat o estompare treptată a diferențelor de gen în inteligența emoțională generală.

«Diferențele de gen în inteligența emoțională generală sunt mai mici în datele mai recente, iar această reducere este deosebit de pronunțată în eșantioanele de copii, — a precizat cercetătorul. — Această tendință corespunde schimbărilor în socializare și în normele de gen, dar nu indică în mod clar cauza. Vârsta, generația și perioada istorică sunt inseparabile în aceste date, iar explicațiile biologice nu pot fi excluse».

De ce este necesar acest lucru

O abordare corectă, lipsită de presiunea stereotipurilor, în evaluarea IE este importantă în primul rând în relațiile de muncă și de afaceri. Unul dintre studiile incluse în analiză indică direct că un nivel ridicat al IE «este asociat cu numeroase avantaje la locul de muncă, precum creșterea productivității sau o mai bună adaptare la stres, și este deosebit de important pentru relațiile interpersonale prin îmbunătățirea comunicării, a rezultatelor negocierilor sau gestionarea constructivă a conflictelor».

Astfel, rezultatele obținute au cea mai mare valoare pentru organizații și conducători. Deși diferențele de gen observate sunt în mare parte mici, iar discrepanțele reduse se pot acumula în timp prin deciziile organizaționale cotidiene și interacțiunile sociale, «generând decalaje semnificative în decizii precum promovările sau reprezentarea în conducere», avertizează autorii.

«Organizațiile nu ar trebui să perceapă inteligența emoțională ca pe o trăsătură feminină — este mai corect să o trateze drept un set de abilități. Acolo unde există teste de performanță validate, utilizați-le, în loc să vă bazați doar pe autoevaluări. Dezvoltați aceste capacități pentru toți și nu permiteți ca munca emoțională orientată spre alții să devină în tăcere o obligație a femeilor», — a recomandat profesorul.