Psihologii au descoperit motivul pentru care cheltuielile mici provoacă anxietate

Chiar și fluctuațiile mici ale veniturilor și cheltuielilor pot influența semnificativ nivelul de stres al unei persoane, atât acasă, cât și la locul de muncă, transmite dx.doi.org.

Un grup de cercetători condus de doctorul Ian Hughes, de la Universitatea Texas A&M, a monitorizat timp de nouă săptămâni starea a 324 de angajați. În total, au fost colectate aproape 3.000 de rapoarte săptămânale. Participanții au raportat regulat despre veniturile, cheltuielile, datoriile și nivelul lor de stres.

Ce cauzează cu adevărat stresul

Rezultatele au infirmat opinia răspândită că stresul financiar este în primul rând o problemă a celor care au în mod cronic lipsă de bani. S-a constatat că nivelul stresului variază mult pe parcursul unei luni și chiar al unei săptămâni.

„Stresul financiar are suișuri și coborâșuri pe parcursul unei luni sau chiar al unei săptămâni”, spune Ian Hughes. „Se pare că stresul financiar este ceva schimbător, cel puțin într-o anumită măsură”.

Cea mai interesantă descoperire: o creștere mică a venitului săptămânal sau o reducere a cheltuielilor aduce o ușurare rapidă și vizibilă. Uneori, acest efect este mai puternic decât o primă mare sau o sumă neașteptată de bani.

Cheltuielile mici lovesc mai puternic

Studiul a arătat, de asemenea, că oamenii sunt mai afectați de cheltuielile mici, dar neplanificate – de exemplu, o ieșire la cafenea cu prietenii, cumpărături impulsive sau mici achiziții. În același timp, cheltuielile mari, dar necesare (reparația mașinii, tratamentul medical sau plata utilităților) sunt percepute mult mai calm.

Hughes explică acest lucru prin „acceptarea cognitivă”: când o cheltuială pare justificată și necesară, creierul o acceptă mai ușor. Dar când banii sunt cheltuiți „fără motiv” sau din cauza unor decizii greșite, apare un puternic sentiment de vinovăție și stres.

Cum poate fi folosit acest lucru în viață

Autorii subliniază că stresul financiar depinde în mare măsură nu de nivelul total al veniturilor, ci de cât de stabile sunt finanțele unei persoane de la săptămână la săptămână și cum le gestionează.

„Simpla primire a salariului obișnuit nu influențează nivelul stresului; contează modul în care dispuneți de acești bani”, a remarcat Hughes.

Această descoperire este importantă nu doar pentru indivizi, ci și pentru companii. Stresul financiar al angajaților influențează direct implicarea lor în muncă, relațiile cu colegii, productivitatea și starea generală de bine. Angajatorii pot ajuta prin introducerea unor sisteme mai flexibile de bonusuri, programe de sprijin pentru datorii sau instrumente simple de planificare financiară.

Studiul confirmă încă o dată un gând simplu, dar important: schimbările mici, dar regulate în obiceiurile financiare pot avea un efect mult mai mare decât veniturile mari, rare. Gestionarea finanțelor zilnice se dovedește a fi un instrument puternic pentru reducerea stresului.