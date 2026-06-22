Psihologi: Tristețea și apatia declanșează „cascada” depresiei.

Psihologii americani au realizat un studiu de tip jurnal pentru a înțelege cum se leagă simptomele depresiei de la o zi la alta.

S-a constatat că unele dintre ele acționează ca „noduri” — declanșând imediat mai multe altele. Studiul a fost publicat în revista British Journal of Psychology.

În experiment au participat 363 de studenți cu vârsta de aproximativ 19 ani de la Colegiul William & Mary. Pe parcursul a 28 de zile, în fiecare dimineață, aceștia completau un scurt chestionar despre simptomele depresiei din ziua precedentă. Depresia nu este doar o „stare proastă de spirit”: ea include o scădere persistentă a emoționalității, pierderea interesului pentru viață, tulburări de somn și apetit, oboseală, dificultăți de concentrare și, în cazuri grave, gânduri despre moarte.

Analiza a arătat că, dacă într-o zi au fost exprimate tulburări de somn, stare tristă sau dificultăți de concentrare, în ziua următoare, cu o probabilitate mare, creșteau imediat mai multe alte simptome. Aceste trei semne pot fi numite „porțile” prin care se declanșează un episod depresiv.

Când cercetătorii au analizat simptomele care apar simultan într-o zi, în centrul rețelei se aflau tristețea, oboseala și anhedonia. Anhedonia este incapacitatea de a simți plăcere din lucrurile care anterior aduceau bucurie: când activitățile preferate devin brusc indiferente.

„Aceste date subliniază complexitatea interacțiunii simptomelor depresiei și conturează direcții pentru tratamentul acesteia”, au concluzionat autorii.

Participanții cu un nivel mediu ridicat de anhedonie și anxietate pe parcursul lunii au prezentat, în general, un spectru mai larg de simptome. Aceasta înseamnă că lupta tocmai cu aceste manifestări poate oferi cel mai mare efect terapeutic.