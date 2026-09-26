Pământul va fi lovit de o furtună magnetică în weekend.

Ultimele weekenduri din septembrie vor trece fără furtuni magnetice puternice, însă vor exista totuși perturbări slabe.

Serviciul Geologic Britanic informează despre acest lucru, transmite unian.net.

Potrivit oamenilor de știință, viteza vântului solar a crescut în ultima perioadă din cauza influenței unei găuri coronale. Din acest motiv, pe 26 septembrie condițiile geomagnetice vor fi active.

Spre sfârșitul săptămânii, pentru 26 septembrie este prognozată o furtună magnetică slabă de nivel G1. Cauza furtunii va fi un al doilea flux de mare viteză, provenit deja de la o altă gaură coronală.

După cum se așteaptă, această furtună magnetică va fi de scurtă durată, iar deja de luni situația geomagnetică ar trebui să revină la valorile normale.

Sonda spațială Juno a NASA a obținut cele mai detaliate date despre unda de șoc frontală a lui Jupiter – regiunea în care vântul solar se ciocnește de magnetosfera planetei. S-a dovedit că gigantul gazos face față fluxului de particule mai greu decât Pământul. Juno a descoperit numeroase unde de plasmă de diferite frecvențe și structuri mici de șoc, care încetinesc și încălzesc treptat vântul solar. Aceste observații îi pot ajuta pe oamenii de știință să înțeleagă mai bine undele de șoc cosmice puternice, care apar, de exemplu, după exploziile de supernove.