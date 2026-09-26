theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
unian.net logounian
26 Septembrie 2026, 13:00
48
Copiază linkul
Link copiat

Pământul va fi lovit de o furtună magnetică în weekend

Ultimele weekenduri din septembrie vor trece fără furtuni magnetice puternice, însă vor exista totuși perturbări slabe.

Pământul va fi lovit de o furtună magnetică în weekend.
Pământul va fi lovit de o furtună magnetică în weekend.

Serviciul Geologic Britanic informează despre acest lucru, transmite unian.net.

Potrivit oamenilor de știință, viteza vântului solar a crescut în ultima perioadă din cauza influenței unei găuri coronale. Din acest motiv, pe 26 septembrie condițiile geomagnetice vor fi active.

Spre sfârșitul săptămânii, pentru 26 septembrie este prognozată o furtună magnetică slabă de nivel G1. Cauza furtunii va fi un al doilea flux de mare viteză, provenit deja de la o altă gaură coronală.

După cum se așteaptă, această furtună magnetică va fi de scurtă durată, iar deja de luni situația geomagnetică ar trebui să revină la valorile normale.

Sonda spațială Juno a NASA a obținut cele mai detaliate date despre unda de șoc frontală a lui Jupiter – regiunea în care vântul solar se ciocnește de magnetosfera planetei. S-a dovedit că gigantul gazos face față fluxului de particule mai greu decât Pământul. Juno a descoperit numeroase unde de plasmă de diferite frecvențe și structuri mici de șoc, care încetinesc și încălzesc treptat vântul solar. Aceste observații îi pot ajuta pe oamenii de știință să înțeleagă mai bine undele de șoc cosmice puternice, care apar, de exemplu, după exploziile de supernove.

Abonați-vă la știrile Point.md pe Google
Sursă
unian.net logounian
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Acest text a fost tradus cu ajutorul AI. Ați observat o greșeală?
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici