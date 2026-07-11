Pământul va fi lovit de o furtună magnetică de gradul 6 în weekend. Oamenii de știință prognozează că va dura doar o zi.

Despre aceasta avertizează Serviciul Geologic Britanic, transmite unian.net.

Potrivit oamenilor de știință, în prezent situația geomagnetică este calmă, deși viteza vântului solar rămâne ridicată, în jur de 500 km/s. Din această cauză, în zilele următoare există probabilitatea unor perioade active.

Se așteaptă ca activitatea geomagnetică să rămână calmă pe 11 iulie, însă pe 12 va ajunge pe planeta noastră o ejecție coronală de masă.

„Se preconizează că aceasta va duce la creșterea activității geomagnetice până la nivelul furtunii G2", avertizează experții.

La începutul săptămânii viitoare se așteaptă o scădere treptată a activității, iar furtuna magnetică se va încheia.

Furtunile magnetice de nivel G2 sunt considerate moderate, însă pot afecta atât tehnica, cât și starea de sănătate a oamenilor. În astfel de zile pot apărea întreruperi ale comunicațiilor radio, deteriorarea funcționării sistemelor de navigație și fluctuații minore în rețelele electrice. Persoanele sensibile la condițiile meteorologice se pot plânge uneori de dureri de cap, oboseală, variații ale tensiunii arteriale și tulburări de somn.

Pentru a face mai ușor față perioadei de activitate geomagnetice, se recomandă un somn odihnitor, consum crescut de apă, evitarea eforturilor fizice excesive, limitarea alcoolului și a cofeinei, precum și petrecerea mai mult timp în aer liber.