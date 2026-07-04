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unian.net logounian
4 Iulie 2026, 11:00
484
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Pământul continuă să fie afectat de furtuni

Furtuni magnetice sunt înregistrate regulat de la sfârșitul lunii iunie.

Pământul continuă să fie afectat de furtuni.
Pământul continuă să fie afectat de furtuni.

Furtunile magnetice nu se opresc. Potrivit Serviciului Geologic Britanic, acestea vor continua și în weekend, transmite unian.net.

În zilele de 4 și 5 iulie, planeta noastră va fi afectată de lovituri tangente ale ejecțiilor coronale de masă produse pe Soare la începutul lunii. Din această cauză, sunt așteptate furtuni magnetice moderate, de nivel G2.

Potrivit prognozei, efectele reziduale ale acestor ejecții se vor diminua treptat. La începutul săptămânii viitoare, furtuna magnetică va continua, dar ar trebui să scadă până la nivelul G1.

Sursă
unian.net logounian
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