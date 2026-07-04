Pământul continuă să fie afectat de furtuni.

Furtuni magnetice sunt înregistrate regulat de la sfârșitul lunii iunie.

Furtunile magnetice nu se opresc. Potrivit Serviciului Geologic Britanic, acestea vor continua și în weekend, transmite unian.net.

În zilele de 4 și 5 iulie, planeta noastră va fi afectată de lovituri tangente ale ejecțiilor coronale de masă produse pe Soare la începutul lunii. Din această cauză, sunt așteptate furtuni magnetice moderate, de nivel G2.

Potrivit prognozei, efectele reziduale ale acestor ejecții se vor diminua treptat. La începutul săptămânii viitoare, furtuna magnetică va continua, dar ar trebui să scadă până la nivelul G1.