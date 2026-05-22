Ozempic și alte medicamente pentru slăbit ajută în tratamentul pacienților oncologici.

Medicamentele din clasa GLP-1 pot influența pozitiv rezultatele tratamentului pacienților cu cancer, informează The Independent, preluat de unian.net.

Deși medicamentele GLP-1, în special Ozempic și Wegovy, sunt cunoscute mai ales pentru efectul de slăbire, inițial au fost dezvoltate pentru tratamentul diabetului zaharat de tip 2. Acum au apărut date care arată că ele pot încetini răspândirea unor tipuri de cancer asociate cu obezitatea, se menționează în articol.

Societatea Americană de Oncologie Clinică a declarat, în special, că pentru cercetare oamenii de știință au folosit baza de date TriNetX Global Health Research Network pentru a compara pacienții oncologici care au luat medicamente GLP-1 cu cei care au primit un alt medicament pentru tratamentul diabetului de tip 2 – inhibitori DPP-4.

„Studiul nostru a arătat că utilizarea medicamentelor GLP-1, comparativ cu inhibitorii DPP-4 și alte medicamente antidiabetice, este asociată cu o reducere semnificativă a progresiei cancerului în cazul a patru tipuri de tumori solide”, a declarat autorul principal al lucrării, Mark David Orland de la Institutul de Cancer Taussig din cadrul Cleveland Clinic.

Cercetătorii au analizat datele a peste 12.000 de pacienți cu șapte tipuri de cancer în stadii de la unu la trei, printre care cancerul de sân, de prostată, pulmonar, colorectal, de ficat, de rinichi și de pancreas.

La pacienții care au luat medicamente GLP-1 s-au înregistrat rate mai scăzute ale progresiei metastatice în cazul a șase din cele șapte tipuri de cancer studiate.

În același timp, la pacienții cu cancer de rinichi, administrarea medicamentelor GLP-1 nu a fost asociată cu reducerea riscului de răspândire a bolii, informează NBC News, citând rezultatele studiului.

Oamenii de știință au înregistrat o reducere statistic semnificativă a răspândirii cancerului în cazul cancerului pulmonar, de sân, colorectal și de ficat.

Cea mai mare reducere a riscului de progresie a fost observată la pacienții cu cancer pulmonar și de sân.

Potrivit NBC News, pacienții cu cancer pulmonar care au luat medicamente GLP-1 au fost cu 50% mai puțin predispuși să ajungă în stadiul patru al bolii, iar cei cu cancer de sân – cu 43%.

Studiul a apărut pe fondul creșterii rapide a popularității medicamentelor GLP-1.

Un adult american din opt a declarat că ia un medicament GLP-1 pentru slăbire, tratamentul diabetului sau alte boli cronice. Acest lucru reiese dintr-un sondaj al organizației KFF, publicat în noiembrie anul trecut.

Aproape unul din cinci adulți a spus că a luat cel puțin o dată în viață medicamente din această clasă.

În același timp, noul studiu este observațional, ceea ce înseamnă că rezultatele sale nu demonstrează un efect direct al medicamentelor GLP-1 asupra încetinirii răspândirii cancerului.

Totuși, potrivit lui Orland, lucrarea „oferă primele dovezi că sunt justificate cercetări suplimentare în această direcție”.