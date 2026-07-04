ONU avertizează: El Niño amenință cu fenomene meteo extreme la nivel global.

Organizația Meteorologică Mondială (OMM) a ONU a avertizat că fenomenul natural El Niño, care a început deja, ar putea trece rapid într-o fază puternică în perioada iulie-septembrie.

Aceasta crește riscul apariției condițiilor meteorologice extreme la nivel global – secete, ploi torențiale și căldură anormală, transmite media.az.

Informația este menționată într-un comunicat de presă al organizației.

Organizația Meteorologică Mondială a făcut apel către guverne să se pregătească urgent pentru posibilele consecințe. Conform prognozelor centrelor climatice, temperatura apei în partea tropicală a Oceanului Pacific va depăși semnificativ norma, iar modelele indică o concordanță ridicată. Organizația subliniază că fenomenul se va intensifica toamna și va afecta multe regiuni, inclusiv Atlanticul ecuatorial.

Șefa OMM, Celeste Saulo, a subliniat că prognozele sezoniere și avertismentele timpurii sunt esențiale pentru protejarea vieților și economiei, în special în agricultură și sănătate. Se așteaptă ca temperatura să fie peste medie pe cea mai mare parte a uscatului, iar precipitațiile să fie distribuite neuniform. Totodată, schimbările climatice, conform OMM, nu cresc frecvența fenomenului El Niño, dar pot amplifica consecințele sale distructive, de exemplu, uraganele din Oceanul Pacific.

La mijlocul lunii iunie s-a raportat deja începutul manifestării fenomenului El Niño în partea tropicală a Oceanului Pacific. Atunci specialiștii avertizau despre riscul crescut de căldură și secetă în mai multe regiuni.