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18 Iulie 2026, 13:30
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OMS a numit metodele eficiente de prevenire a cancerului

Renunțarea la alcool și tutun este una dintre cele mai eficiente metode de prevenire a cancerului.

OMS a numit metodele eficiente de prevenire a cancerului.
OMS a numit metodele eficiente de prevenire a cancerului.

Potrivit organizației, cea mai eficientă rămâne abordarea complexă, care include protecția împotriva infecțiilor ce provoacă cancer, prin vaccinarea împotriva HPV și hepatitei B, precum și diagnosticul precoce.

OMS a reamintit că reducerea expunerii la agenții cancerigeni din mediul înconjurător și profesional joacă un rol important în prevenirea bolii.

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