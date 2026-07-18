OMS a numit metodele eficiente de prevenire a cancerului.

Renunțarea la alcool și tutun este una dintre cele mai eficiente metode de prevenire a cancerului.

Potrivit organizației, cea mai eficientă rămâne abordarea complexă, care include protecția împotriva infecțiilor ce provoacă cancer, prin vaccinarea împotriva HPV și hepatitei B, precum și diagnosticul precoce.

OMS a reamintit că reducerea expunerii la agenții cancerigeni din mediul înconjurător și profesional joacă un rol important în prevenirea bolii.