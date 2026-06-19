Obiceiurile zilnice neașteptate care duc la creșterea în greutate.

Greutatea poate crește din cauza consumului regulat de latte, smoothie-uri și sucuri.

Creșterea în greutate nu este întotdeauna legată de supraalimentare sau lipsa activității fizice. Deseori, cauza o reprezintă obiceiurile cărora oamenii nu le acordă o importanță deosebită în viața de zi cu zi, a declarat endocrinologul rus Oksana Mihaleva, transmite gazeta.ru.

Unul dintre aceste obiceiuri sunt așa-numitele calorii lichide.

„Creierul ia greu în calcul caloriile din băuturi. Un latte mare, un smoothie de fructe sau un pahar de suc pot conține la fel de multă energie ca o gustare completă, dar senzația de sațietate după ele este mult mai slabă”, a remarcat Mihaleva.

Un alt factor de risc indicat de medic este consumul de alimente în fața ecranului televizorului, calculatorului sau smartphone-ului.

„În timpul vizionării unui serial sau citirii feed-ului de pe rețelele sociale, atenția se mută de la mâncare la informație. În astfel de condiții, oamenii de obicei mănâncă mai mult și rețin mai puțin volumul consumat”, a explicat endocrinologul.

În plus, la creșterea în greutate pot contribui și așa-numitele gustări sănătoase.

„Nucile, fructele uscate, granola și batoanele energetice pot face cu adevărat parte dintr-o dietă sănătoasă. Totuși, multe dintre aceste produse sunt foarte calorice, iar mărimea porției este adesea subestimată”, a spus medicul.

O cauză la fel de frecventă a consumului excesiv de calorii, potrivit specialistului, este degustarea alimentelor în timpul preparării acestora.

„Lingurița de sos, bucățica de brânză sau câteva gustări din mâncare par neînsemnate. Dar tocmai aceste gustări discrete pot adăuga o cantitate semnificativă de calorii pe parcursul zilei”, a subliniat Mihaleva.

În lista obiceiurilor care favorizează creșterea în greutate, medicul a inclus și consumul de alcool seara.

„Alcoolul aduce nu doar propriile calorii, ci influențează și comportamentul alimentar. După câteva băuturi, oamenilor le este mai greu să controleze apetitul și volumul consumat”, a remarcat specialistul.

Potrivit endocrinologului, un rol important îl joacă și nivelul de activitate zilnică.

„Chiar și antrenamentele regulate nu compensează întotdeauna un stil de viață sedentar. Cantitatea de energie pe care o consumăm prin mers, treburile casnice și alte activități cotidiene joacă un rol important în menținerea greutății”, a explicat ea.

O altă cauză subestimată a supraalimentării este utilizarea vaselor mari.

„Dimensiunea farfuriilor și a ceștilor influențează percepția porției. Cu cât vasul este mai mare, cu atât persoana este predispusă să pună și să mănânce mai multă mâncare, adesea fără să observe acest lucru”, a spus Mihaleva.

De asemenea, specialistul a atras atenția asupra obiceiului răspândit de a se recompensa cu mâncare după antrenament.

„După efort fizic, mulți subconștient consideră că merită o gustare suplimentară. Drept urmare, cantitatea de calorii consumate poate fi mai mare decât cea cheltuită în timpul exercițiului”, a avertizat medicul.

În concluzie, Mihaleva a subliniat că excesul de greutate se formează, de regulă, treptat.

„Creșterea în greutate rar este legată de un singur factor major. De cele mai multe ori, cauza este un mic exces zilnic de energie. Chiar și 100–200 de kilocalorii în plus pe zi pot duce treptat la schimbări vizibile ale greutății”, a rezumat specialistul.