Obezitatea, recunoscută ca factor de risc pentru cancerul pulmonar.

Contrar presupunerilor anterioare, un indice ridicat al masei corporale nu reduce riscul de cancer pulmonar. Excesul de grăsime în zona abdominală dimpotrivă favorizează dezvoltarea tumorilor, blocând activitatea celulelor imune.

Echipa de cercetători de la Centrul Oncologic Roswell Park a obținut noi dovezi că excesul de grăsime abdominală crește semnificativ riscul de dezvoltare a cancerului pulmonar cu celule non-mici. Concluziile studiului contrazic ipotezele anterioare care sugerau un efect protector la pacienții cu indice de masă corporală ridicat. Articolul a fost publicat în Journal of Thoracic Oncology, transmite naukatv.ru.

Cum influențează obezitatea imunitatea

Cercetătorii s-au concentrat pe pacienții expuși unui risc crescut de cancer din cauza fumatului. Studiul a analizat datele a 1.170 de persoane: 576 de pacienți cu cancer pulmonar diagnosticat în stadiul 1 sau 2 și un număr egal de persoane din grupul de control, supuse examinării. Pentru evaluarea obezității nu s-a folosit indicele standard de masă corporală, ci un indicator mai precis – suprafața totală a grăsimii din cavitatea abdominală, măsurată prin tomografie computerizată. Analiza a arătat că, la persoanele sănătoase, dar aflate în grupul de risc, cu o suprafață mare a depozitelor de grăsime, probabilitatea de a dezvolta cancer pulmonar era semnificativ mai mare.

Studiind mediul imunitar al căilor respiratorii, cercetătorii au descoperit că în plămânii persoanelor obeze existau mult mai multe celule T reglatoare. În mod normal, aceste celule suprimă reacțiile autoimune, însă în condiții de exces ponderal ele încep să suprime alte celule imune care ar putea recunoaște și distruge formațiunea malignă incipientă. În cadrul experimentelor s-a demonstrat că tumorile pulmonare la animalele cu exces de grăsime se dezvoltau mult mai rapid.

„Acum știm cu certitudine că obezitatea subminează apărarea imunitară a plămânilor chiar înainte ca tumoarea să se formeze și în momentele critice ale dezvoltării acesteia”, spune conferențiarul doctor Joseph Barbi, de la catedra de imunologie.