Oamenii de știință propun estomparea Soarelui pentru a supraviețui: Anul 2026 ar putea fi cel mai dificil.

Cercetătorii se tem că anul acesta lumea ar putea fi afectată de o căldură extremă. Pentru a proteja oceanele de valurile de căldură, oamenii de știință propun reducerea luminii solare.

În ultimele luni, oamenii de știință au semnalat acumularea de apă caldă în partea ecuatorială a Oceanului Pacific, care alimentează ciclul extrem El Niño din ultimii 140 de ani. Mai mult, cercetătorii se tem că viitorul El Niño ar putea deveni cel mai sever din istoria observațiilor, scrie Daily Mail, preluat de focus.ua.

Pentru a proteja planeta de căldura extremă, oamenii de știință propun atenuarea luminii solare – se consideră că acest lucru ar putea proteja până la 75% din oceanul mondial de căldura sufocantă. Menționăm că această metodă controversată este cunoscută sub numele de injecție de aerosoli în stratosferă și implică injectarea în atmosferă a unor nori uriași de particule fine pe bază de sulf.

Se știe că aceste particule de aerosoli rămân în straturile superioare ale atmosferei timp de mulți ani, reflectând o parte din energia solară înapoi în spațiu. În cadrul studiului, oamenii de știință au realizat simulări pe calculator care au arătat că acest lucru ar putea menține încălzirea globală în limite sigure și ar reduce semnificativ intensitatea și durata valurilor de căldură marine.

Totuși, această metodă extremă de geoinginerie provoacă multe controverse. Potrivit coautoarei studiului, profesoara Phoebe Zarnecke de la Universitatea de Stat din Michigan, din păcate, se cunosc încă foarte puține despre consecințele ecologice ale acestei metode.

Pentru a rezolva problema formării valurilor de căldură marine, cercetătorii au propus utilizarea injecției de aerosoli în stratosferă (SAI) pentru a limita încălzirea Pământului. În cadrul studiului, echipa a modelat ce se va întâmpla cu oceanele mondiale în scenariul de dezvoltare obișnuită și în cel în care se utilizează geoingineria.

Rezultatele indică faptul că, în scenariul de inacțiune, lumea va continua pe traiectoria actuală, iar valurile de căldură marine vor deveni mai extreme și mai prelungite pe 97% din Oceanul Mondial. Totuși, utilizarea geoingineriei va permite protejarea a aproximativ un sfert din ocean. Într-un scenariu mai agresiv, în care schimbările climatice sunt limitate la 1°C, valurile de căldură vor fi mai puțin intense în 76% din ocean și mai scurte în 80% din zone.

Autorii menționează că regiunile care vor beneficia cel mai mult de pe urma geoingineriei sunt:

Atlanticul tropical;

Oceanul Indian;

Oceanul Arctic;

Atlanticul de Sud.

Totuși, autorii subliniază că efectele pozitive vor fi distribuite inegal în Oceanul Mondial, astfel încât unele zone cheie vor rămâne neprotejate. Chiar și în cel mai agresiv scenariu de geoinginerie, Atlanticul de Nord, partea tropicală a Oceanului Pacific și unele părți ale Oceanului Sudic vor continua să înregistreze intensificarea valurilor de căldură, dacă emisiile nu vor fi reduse.

Deși noul studiu sugerează că reducerea activității solare ar putea ajuta la prevenirea unui alt super-El Niño în viitor, cercetătorii avertizează că punctul cheie rămâne reducerea emisiilor globale.