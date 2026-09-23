Oamenii de știință: Prăjiturile și carnea procesată cresc riscul de apariție a opt categorii de boli.

Consumul unei cantități mari de produse ultraprocesate (PUP) este asociat cu un risc crescut de boli cardiovasculare, diabet, obezitate, accident vascular cerebral, depresie, anxietate și anumite tipuri de cancer.

Cercetătorii au analizat peste 50 de lucrări științifice care au studiat alimentația a aproape nouă milioane de adulți din întreaga lume. Perioada de observație în cadrul studiilor a variat între doi și 32 de ani. Potrivit analizei, consumul ridicat de alimente ultraprocesate este asociat cu o creștere cu 24% a riscului de boli cardiovasculare. De asemenea, excesul de AUP a sporit probabilitatea dezvoltării diabetului cu 24%, iar a obezității — cu 23%, transmite fmch.bmj.com

Riscuri suplimentare au fost asociate cu cancerul (creșterea probabilității cu 12%), depresia și anxietatea (27%), bolile sistemului digestiv (31%), hipertensiunea arterială (11%). Consumul excesiv de AUP a fost corelat și cu moartea prematură.

Printre produsele ultraprocesate se numără gustările ambalate, semipreparatele din carne, biscuiții, torturile, băuturile dulci și numeroase preparate gata de consum. După cum a explicat nutriționista Maya Feller, astfel de produse conțin adesea cantități semnificative de zahăr adăugat, sare și grăsimi și sunt fabricate special astfel încât să aibă un gust deosebit de atrăgător.

Totodată, nu toate alimentele procesate sunt ultraprocesate. Legumele conservate, brânza, pâinea, fructele și legumele congelate pot fi procesate, însă nu sunt neapărat periculoase pentru sănătate.

Specialiștii recomandă să nu se urmărească excluderea completă a acestor alimente, ci reducerea treptată a cantității lor. Ca alternativă, pot fi alese legume și fructe proaspete sau congelate fără aditivi, leguminoase, cereale, ouă, pește și carne fără sare, zahăr și uleiuri adăugate.