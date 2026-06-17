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17 Iunie 2026, 09:59
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Oamenii de știință din SUA au învățat un computer să citească gândurile unui pacient paralizat

În creierul unui pacient de 45 de ani cu scleroză amiotrofică laterală (aceeași boală de care suferea Stephen Hawking) au fost implantați 256 de electrozi, care transformă semnalele creierului în text și vorbire.

Oamenii de știință din SUA au învățat un computer să citească gândurile unui pacient paralizat.
Oamenii de știință din SUA au învățat un computer să citească gândurile unui pacient paralizat.

Experimentul a fost realizat de un grup de cercetători condus de Nicholas Cardo, de la Universitatea din California, Davis, potrivit revistei științifice Nature Medicine. Pacientul a exersat utilizarea interfeței „creier-calculator” (BCI) timp de 280 de zile, apoi a început să folosească sistemul acasă, comunicând independent cu familia, prietenii și medicii. De asemenea, putea controla cursorul, ceea ce îi permitea, de exemplu, să navigheze pe Internet. În fiecare zi, dispozitivul trebuia conectat și software-ul lansat, scrie dw.com.

De menționat că pacientul a folosit dispozitivul mai mult de 19 luni, în medie 9,5 ore pe zi. A rostit peste 183.000 de propoziții – aproape 2 milioane de cuvinte, cu o viteză medie de 56 de cuvinte pe minut. Potrivit propriei evaluări, 92% din fraze au fost cel puțin parțial corecte.

Surjo Soekadar, de la clinica „Charité” din Berlin, a calificat realizarea colegilor americani drept „o etapă importantă”.

„În timp ce cercetările anterioare au demonstrat în principal capacitățile acestor sisteme în condiții de laborator, acesta documentează utilizarea pe termen lung și în mare măsură independentă în viața de zi cu zi”.

Astfel de sisteme ar putea fi folosite în următorii ani în practica clinică pentru tratarea persoanelor cu paralizie severă, notează expertul.

Sursă
dw.com logodw
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