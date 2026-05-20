Oamenii de știință avertizează că 80% din râurile de pe Pământ pierd oxigen

Cele mai afectate au fost râurile tropicale, în special Gange și Amazon.

Oamenii de știință de la Academia Chineză de Științe au analizat date satelitare și climatice din perioada 1985−2023. Ei au studiat peste 16.000 de râuri și au constatat că concentrația oxigenului dizolvat în apă scade în medie cu 0,045 miligrame pe litru în fiecare deceniu, transmite nv.ua, citând sciencealert.com.

Oxigenul dizolvat este necesar pentru supraviețuirea tuturor organismelor subacvatice — pești, plante, bacterii și plancton. Chiar și o scădere mică a nivelului său poate duce la moartea în masă a organismelor vii și la distrugerea ecosistemelor.

Până la sfârșitul secolului, râurile din majoritatea regiunilor Americii de Sud, Indiei, Arcticii și părții de est a SUA ar putea pierde încă aproximativ 10% din oxigenul dizolvat, dacă emisiile de CO₂ vor continua să crească în ritmul actual.

Cea mai gravă situație este în prezent observată în râurile tropicale. În special, râul Gange pierde oxigen de 20 de ori mai rapid decât media globală. Cercetătorii se așteptau anterior ca cele mai afectate să fie râurile din latitudinile nordice din cauza schimbărilor climatice, însă realitatea s-a dovedit a fi diferită.

Cauza este, în primul rând, încălzirea globală. Din cauza creșterii temperaturii, apa reține mai greu oxigenul. Apa mai caldă îl „împinge” literalmente afară.

Potrivit autorilor studiului, schimbările climatice sunt responsabile pentru aproximativ 63% din scăderea globală a nivelului de oxigen în râuri.

De asemenea, situația este influențată de baraje, caniculă și activitatea umană. Un debit mai mic al apei înseamnă că în râuri pătrunde mai puțin oxigen din aer. În plus, în apă ajung mai multe săruri, nutrienți și deșeuri organice, ceea ce reduce și mai mult capacitatea apei de a reține oxigenul.

Oamenii de știință au avertizat că, din această cauză, în lume ar putea apărea mai frecvent așa-numitele „zone moarte” — zone ale corpurilor de apă unde majoritatea organismelor vii nu pot supraviețui.

„Deoxigenarea este un proces foarte lent. Dar dacă durează mult timp, impactul negativ începe să distrugă ecosistemele râurilor”, a explicat conducătorul studiului, Qi Guan, într-un comentariu pentru Associated Press.

El a adăugat că nivelul scăzut de oxigen poate duce la pierderea biodiversității și la deteriorarea calității apei.