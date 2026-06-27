Oamenii de știință avertizează asupra unor noi furtuni magnetice

Spre Pământ s-a întors o regiune activă complexă a Soarelui, care ar putea provoca furtuni magnetice.

Astăzi, 27 iunie, pe Pământ este așteptată o furtună magnetică. Despre aceasta avertizează Serviciul Geologic Britanic, transmite unian.net.

Potrivit specialiștilor, viteza vântului solar rămâne ridicată din cauza influenței unei găuri coronale. Din acest motiv, astăzi este așteptată o furtună magnetică slabă, de nivel G1.

În zilele următoare, 28 și 29 iunie, sunt posibile noi perioade de activitate, însă cu o tendință de scădere.

În prezent nu se cunoaște niciun eject coronar de masă îndreptat spre Pământ, însă oamenii de știință avertizează că în curând pot începe noi furtuni magnetice.

„Activitatea solară probabil va crește, deoarece o zonă activă mare și complexă s-a întors complet și este vizibilă pe discul solar”, au explicat reprezentanții instituției.