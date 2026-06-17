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17 Iunie 2026, 22:00
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Oamenii de știință au stabilit data sfârșitului omenirii cu o probabilitate de 95%

Matematicienii au estimat cu o probabilitate de 95% cât va mai dura existența omenirii.

Oamenii de știință au stabilit data sfârșitului omenirii cu o probabilitate de 95%.
Oamenii de știință au stabilit data sfârșitului omenirii cu o probabilitate de 95%.

Matematicienii au încercat să estimeze cât timp mai poate exista omenirea, folosind așa-numitul „argument al Zilei Judecății” – un model statistic care de mulți ani stârnește controverse în rândul oamenilor de știință. Despre aceasta a relatat publicația Daily Mail, preluat de tsn.ua.

Calculul începe cu estimarea că, de-a lungul întregii istorii a omenirii pe Pământ, au trăit aproximativ 117 miliarde de oameni. Cercetătorii presupun că oamenii moderni ocupă un loc aleatoriu în istoria omenirii și nu trăiesc în faza sa extrem de timpurie.

Conform acestui model, există o probabilitate de 95% ca cei 117 miliarde de oameni care au trăit deja să reprezinte cel puțin 5% din toți oamenii care vor exista vreodată. Pe baza acestui fapt, matematicienii au calculat că populația totală a omenirii ar putea ajunge la aproximativ 2,34 trilioane de oameni.

Ținând cont de ratele actuale ale natalității, omenirea va atinge această cifră în aproximativ 17.100 de ani. Susținătorii teoriei consideră aceasta drept limita superioară statistică a viitorului omenirii și afirmă că există o probabilitate de 95% ca specia umană să dispară în această perioadă, indiferent de cauză.

În același timp, mulți oameni de știință privesc cu scepticism această abordare. Criticii observă că modelul se bazează pe presupuneri prea simplificate și nu ia în considerare dezvoltarea tehnologiilor, posibila colonizare a altor planete sau alți factori care ar putea schimba radical viitorul civilizației.

Se menționează că „argumentul Zilei Judecății” se bazează pe principiul lui Copernic – ideea că oamenii nu ocupă o poziție specială sau privilegiată în Univers.

Anterior, cercetătorii de la Universitatea din Milano, într-un studiu publicat în mai, au modelat un scenariu de scădere bruscă a populației mondiale. În cazul în care capacitatea sustenabilă a Pământului s-ar reduce brusc la aproximativ două miliarde de oameni din cauza unor crize ecologice majore, modelul a arătat o posibilă reducere a populației planetei la jumătate până în 2064. Autorii au subliniat că acesta nu este un prognostic, ci un scenariu matematic ilustrativ.

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