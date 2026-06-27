Oamenii de știință au raportat noi riscuri ale administrării Ozempic.

Medicamentele pentru slăbit și tratamentul diabetului de tip 2 pot fi asociate cu riscul de afectare a mirosului și auzului.

Despre acest lucru, scrie revista medicală JAMA Otolaryngology — Head & Neck Surgery, citând rezultatele unui studiu în care au participat aproape 440.000 de persoane.

Publicația precizează că este vorba despre agoniștii receptorilor glucagon-like peptide-1/GLP-1, de exemplu „Ozempic”. Cercetătorii au analizat dosarele medicale electronice cu date din decembrie 2017 până în aprilie 2026. În eșantion au fost incluși pacienți adulți care au fost monitorizați de medici timp de doi ani după începerea tratamentului.

Conform materialului, aceștia au fost împărțiți în două grupuri. Primul grup a fost format din cei tratați pentru diabet fără medicamente cu GLP-1, iar al doilea, cei cărora li s-au prescris astfel de medicamente după ce boala a fost diagnosticată pentru prima dată. La ultimii, studiul a identificat un risc mai mare de tulburări ale gustului și mirosului. Se precizează că riscul problemelor cu gustul a fost mai mare cu 52%, iar cu mirosul — cu 81%. La unii pacienți s-a înregistrat pierderea completă a mirosului sau distorsionarea acestuia. Pe baza rezultatelor obținute, cercetătorii au concluzionat necesitatea unor studii suplimentare pentru a confirma aceste rezultate.

Anterior s-a aflat că „Ozempic” poate încetini îmbătrânirea. La participanții unui studiu al Universității din California, San Diego, care au primit semaglutidă, semnele îmbătrânirii biologice s-au acumulat mai lent. În plus, medicamentul a îmbunătățit markerii asociați cu riscul bolilor legate de vârstă.