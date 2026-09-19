Oamenii de știință au obținut date noi despre camerele secrete din mormântul lui Tutankhamon.

Dincolo de peretele nordic al KV62 s-ar putea afla un coridor de doi metri, umplut cu pietriș. Cercetătorii propun să foreze găuri înguste și să introducă camere robotizate în interior.

Mormântul lui Tutankhamon din Valea Regilor din Egipt a ajuns din nou în centrul atenției comunității științifice mondiale. Un grup internațional de cercetători a prezentat noi dovezi solide că în spatele pereților celebrului mormânt KV62 se ascunde un complex necunoscut de încăperi, informează serviciul de știri Nature.

Oamenii de știință presupun că aceste săli ar putea adăposti mormântul legendarei regine Nefertiti. Concluziile echipei conduse de arheologul și fostul ministru egiptean al Antichităților, Mamdouh Eldamaty, au fost publicate pe 17 septembrie.

Dacă existența încăperilor va fi confirmată, aceasta va deveni una dintre cele mai importante descoperiri arheologice ale epocii moderne. Decizia privind începerea săpăturilor depinde acum de Consiliul Suprem al Antichităților din Egipt. În cazul aprobării, oamenii de știință sunt gata să înceapă deja în noiembrie foraje atente, pentru a introduce în cavități dispozitive robotizate miniaturale cu camere panoramice.

Greșeala predecesorilor și noile tehnologii

Discuția despre încăperile ascunse continuă din 2015, când egiptologul britanic Nicholas Reeves a observat pe peretele nordic al camerei funerare fisuri și urme de modificare a picturii murale. Reeves a presupus că mormântul fusese construit inițial pentru Nefertiti, însă, din cauza morții subite a tânărului Tutankhamon, intrarea a fost lărgită, iar secțiunile adânci au fost zidite în grabă cu un perete fals. Scanările geofizice anterioare au oferit rezultate contradictorii.

În noul studiu, oamenii de știință au aplicat o abordare complexă. Expertul în inginerie structurală George Ballard a reanalizat datele din anii precedenți și a efectuat noi investigații cu georadarul.

El a descoperit în spatele peretelui un coridor de doi metri, umplut compact cu pietriș. Potrivit lui Ballard, echipele anterioare l-au omis, deoarece căutau exclusiv spații goale mari imediat în spatele zidăriei.

Arhitectură secretă sub grosimea pământului

Principala noutate a fost utilizarea gravimetriei (microgravimetriei) — o metodă neinvazivă care înregistrează modificări microscopice ale forței gravitaționale cauzate de diferența de densitate a solului. După colectarea a peste 1.200 de măsurători pe o suprafață de 35 de metri pătrați, cercetătorii au identificat structuri subterane cu unghiuri drepte și densitate scăzută, amplasate strict paralel cu axele peretelui nordic al mormântului lui Tutankhamon.

Un interes deosebit îl prezintă obiectul desemnat drept „anomalia 7”. Este o zonă extinsă cu densitate scăzută, în interiorul căreia a fost înregistrat un obiect pătrat și dens. Ballard presupune că ar putea fi vorba despre o încăpere umplută până la refuz cu artefacte antice. Judecând după semnalele geofizice, aceste săli nu sunt legate de nicio intrare cunoscută, ceea ce înseamnă că este posibil ca nimeni să nu fi intrat în ele de peste 3.000 de ani.

Speranțele și temerile egiptologilor

Alți geofizicieni privesc raportul cu interes, dar rămân precauți, îndemnând să aștepte publicarea bazei complete de date. În același timp, egiptologii sunt încurajați: particularitățile mormântului — de exemplu, dimensiunea sa anormal de mică pentru un conducător — sugerau de la bun început o structură ascunsă.

Totuși, experții avertizează că, chiar și în cazul succesului, oamenii de știință ar putea găsi nu un fastuos mormânt regal, ci depozite abandonate. Mai mult, comorile lui Nefertiti ar fi putut fi luate încă din Antichitate pentru înmormântarea lui Tutankhamon însuși. Există și o amenințare climatică: Ballard avertizează că, din cauza inundațiilor rare, dar devastatoare, sălile ascunse ar fi putut avea de suferit.

„Riscăm să descoperim doar încăperi prăbușite și umede”, remarcă inginerul.

Tocmai de aceea, autorii proiectului insistă asupra forării unor puțuri înguste, cu diametrul de 7–8 cm, către „anomalia 10”, pentru evaluarea vizuală a situației cu ajutorul camerelor.