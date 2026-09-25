Oamenii de știință au numit dieta împotriva diabetului care va salva planeta de o catastrofă ecologică.

Cercetătorii de la Asociația Americană de Diabet au constatat că populara dietă „planetară” nu doar ajută la combaterea încălzirii globale, ci și reduce riscul de apariție a diabetului de tip 2.

Rezultatele unui studiu de amploare au demonstrat că alimentația corectă protejează sănătatea oamenilor timp de decenii, relatează diabetes.org.

La proiectul științific privind studierea factorilor de risc ai aterosclerozei au participat 12 730 de persoane. La sfârșitul anilor 1980, la începutul experimentului, niciunul dintre voluntari nu avea diabet zaharat. Vârsta medie a participanților era de 54 de ani. Oamenii de știință le-au evaluat periodic alimentația cu ajutorul unui indice care reflectă conformitatea dietei cu standardele EAT-Lancet. Această dietă planetară presupune un consum abundent de legume, fructe, produse din cereale integrale și nuci, precum și o limitare strictă a cărnii și a zahărului adăugat.

Timp de peste 20 de ani, medicii au monitorizat continuu sănătatea voluntarilor. În această perioadă, diabetul s-a dezvoltat la 4 316 persoane, ceea ce constituie aproape 34% din numărul participanților la experimentul de lungă durată. Analiza minuțioasă a datelor acumulate a arătat că cei care respectau mai strict regulile dietei ecologice se îmbolnăveau cu 11% mai rar decât ceilalți. Acest efect protector s-a menținut chiar și după luarea în calcul a diferențelor privind veniturile, educația și statutul social al oamenilor.

Specialiștii au stabilit, de asemenea, în detaliu, ce produse joacă rolul principal în protejarea pancreasului. S-a dovedit că consumul regulat de leguminoase, nuci, cartofi și produse lactate reduce semnificativ probabilitatea apariției tulburărilor metabolice. În schimb, includerea frecventă în alimentație a cărnii roșii, semipreparatelor, cărnii de pasăre și ouălor duce, dimpotrivă, la creșterea incidenței bolii, chiar dacă persoana încearcă să ducă un stil de viață sănătos.

Dieta EAT-Lancet a fost elaborată de o comisie internațională formată din 37 de oameni de știință în urmă cu câțiva ani. Inițial, medicii au dorit să creeze un tip de alimentație capabil să hrănească populația în creștere a Pământului până în 2050 fără a distruge ecosistemele. Agricultura, în special industria cărnii, poluează puternic atmosfera și epuizează resursele de apă. Acum s-a constatat că această abordare ecologică rezolvă, în același timp, și probleme strict medicale.