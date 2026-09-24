Oamenii de știință au numit cea mai bună modalitate de a reduce stresul în natură.

Psihologii de la Universitatea de Stat din Oregon au constatat că, pentru reducerea stresului și îmbunătățirea stării de bine, nu durata plimbărilor în aer liber este importantă, ci calitatea atenției acordate lumii din jur.

Rezultatele studiului-pilot au demonstrat că practica conștientă funcționează mai eficient decât simpla plimbare prin parc fără gânduri precise, transmite frontiersin.org

La experimentul de amploare au participat 35 de voluntari adulți cu vârste cuprinse între 18 și 72 de ani. Cercetătorii i-au împărțit aleatoriu în două grupuri: primul a efectuat zilnic, timp de două săptămâni, exerciții speciale de 15 minute de conștientizare în natură, iar al doilea pur și simplu s-a plimbat afară fără nicio instrucțiune. S-a dovedit că participanții care s-au concentrat conștient asupra mediului înconjurător au obținut îmbunătățiri mai mari ale sănătății mintale și o reducere a nivelului de anxietate.

Este remarcabil faptul că grupul care a practicat conștientizarea a obținut aceste rezultate, deși a petrecut afară semnificativ mai puțin timp decât grupul de control. Oamenii de știință au constatat, de asemenea, că cei mai mari beneficiari ai programului structurat au fost voluntarii al căror nivel inițial de confort psihologic era cel mai scăzut. La persoanele cu un nivel inițial ridicat de bunăstare, acest efect s-a manifestat mai slab.

«Rezultatele noastre arată că calitatea interacțiunii cu natura este mai importantă decât simpla cantitate de timp petrecută în aer liber», a subliniat autoarea principală a studiului, dr. Sabine Hümmer. Ea a adăugat că și practicile scurte, dar regulate, de conștientizare îi pot ajuta pe oameni să facă față consecințelor rutinei zilnice.

Contactul cu natura susține sănătatea psihologică și reduce riscul de dezvoltare a depresiei, însă majoritatea lucrărilor anterioare s-au concentrat exclusiv pe durata șederii în aer liber. Noua lucrare demonstrează că omul stabilește o adevărată legătură emoțională cu lumea înconjurătoare tocmai prin atenție concentrată și conștientă.

Datele obținute îi vor ajuta pe specialiști să dezvolte metode de terapie accesibile pentru locuitorii marilor orașe, cărora le este deosebit de dificil să-și rezerve timp pentru plimbări lungi prin pădure sau parc.