Oamenii de știință au identificat un scenariu în care Pământul ar putea supraviețui dispariției Soarelui.

Oamenii de știință de la Universitatea St Andrews au descoperit că exoplaneta gigant WD 1856 b a reușit să supraviețuiască morții stelei sale, schimbându-și orbita și apropiindu-se de corpul ceresc „răcit”.

Acest eveniment unic ajută să înțelegem ce se va întâmpla cu planetele Sistemului Solar după ce Soarele se va transforma într-un pitic alb, transmite nature.com.

Cu ajutorul telescopului spațial JWST, astronomii au studiat pentru prima dată atmosfera unei planete care orbitează în jurul unui pitic alb — un rest dens al unei stele asemănătoare Soarelui. Peste aproximativ cinci miliarde de ani, Soarele nostru va trece printr-o etapă similară de evoluție.

Observațiile au arătat că WD 1856 b este mult mai fierbinte decât se credea anterior. În loc de temperatura așteptată de −113 °C, temperatura atmosferei ajunge la aproximativ 126 °C. În plus, planeta este de aproximativ șapte ori mai masivă decât Jupiter, deși are dimensiuni doar puțin mai mici.

Potrivit cercetătorilor, aceste caracteristici indică faptul că, după ce steaua s-a transformat în pitic alb, planeta și-a schimbat orbita, s-a apropiat de restul stelar și s-a încălzit din nou. Una dintre posibilele cauze este influența gravitațională a unei stele duble aflate în apropiere.

Autorii consideră că rezultatele arată că moartea unei stele nu înseamnă neapărat distrugerea tuturor planetelor sale. Unele dintre ele pot supraviețui acestei etape, își pot schimba orbita și practic pot începe o „a doua viață” în jurul piticului alb.

Această descoperire este importantă și pentru înțelegerea viitorului Sistemului Solar. Când Soarele se va transforma într-un gigant roșu, Mercur și Venus vor fi cel mai probabil absorbite, iar soarta Pământului rămâne subiect de discuții. Dacă planeta noastră va supraviețui acestei etape, ea ar putea ajunge și ea pe o nouă orbită în jurul piticului alb.