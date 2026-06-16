Oamenii de știință au identificat trei tulburări de somn care accelerează îmbătrânirea creierului.

Oamenii de știință au identificat trei tipuri comune de comportament asociate cu semnele de îmbătrânire accelerată a creierului. Printre acestea se numără somnul de mai puțin de șapte sau mai mult de nouă ore pe zi, somnul frecvent în timpul zilei și insomnia. Toate trei au fost legate de acumularea unor leziuni specifice ale creierului, asociate cu riscul de demență, scrie alz-journals.onlinelibrary.wiley.com.

Studiul a fost condus de specialiști ai Facultății de Psihologie și Colegiului de Sănătate Publică Zucker al Universității din Arizona, în colaborare cu Universitatea din Sudul Californiei. Aceștia au analizat imagini RMN și răspunsurile la chestionare a peste 23.000 de persoane de vârstă medie și vârstnici dintr-o bază de date biomedicală extinsă.

Ce nu este în regulă cu somnul de zi

Anterior, în știință se considera că somnul scurt de zi are un efect pozitiv asupra funcționării creierului. Atunci de ce acest studiu a arătat un rezultat atât de îngrijorător? Răspunsul la această întrebare încă nu există. În chestionar nu s-a specificat cât au durat episoadele individuale de somn și în ce moment al zilei au avut loc.

Jin Alexander, autor principal al studiului și profesor la catedra de psihologie a Universității din Arizona, recunoaște deschis această limitare. Lucrările viitoare trebuie să verifice dacă somnul scurt după-amiază și somnul mai lung, aproape zilnic, au același impact asupra creierului.

Efectele nocive ale somnului insuficient

Cel mai clar rezultat este legat de durata insuficientă a somnului. La persoanele care au dormit mai puțin de șapte ore pe zi, volumul leziunilor substanței albe a fost semnificativ mai mare decât la cei care au respectat norma recomandată.

„Datele noastre arată că somnul prea scurt poate duce la creșterea volumului leziunilor substanței albe pe măsură ce îmbătrânim”, comentează Alexander. „Nu am observat un impact la fel de puternic la cei care au raportat un somn prea lung, dar acest lucru trebuie verificat în eșantioane cu un număr mai mare de astfel de participanți.”

Importanța studiului

Factorii principali de risc pentru demență, vârsta și genetica, nu pot fi modificați. De aceea, concluziile acestui studiu nou par încurajatoare. Toate cele trei caracteristici analizate — somnul scurt, somnul frecvent de zi și insomnia — pot fi, în principiu, corectate.

„Somnul este unul dintre factorii de risc potențial modificabili. Dacă vom putea îmbunătăți calitatea somnului, acest lucru va ajuta la încetinirea îmbătrânirii creierului și, posibil, la reducerea riscului de demență, cum ar fi boala Alzheimer”, concluzionează Alexander.