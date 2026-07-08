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8 Iulie 2026, 23:40
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Oamenii de știință au identificat în sânge o amprentă biochimică a consumului de fast-food

Un grup internațional de oameni de știință a identificat pentru prima dată în sânge o „amprentă” metabolică caracteristică persoanelor care consumă regulat cantități mari de produse ultraprocesate.

Oamenii de știință au identificat în sânge o amprentă biochimică a consumului de fast-food.
Oamenii de știință au identificat în sânge o amprentă biochimică a consumului de fast-food.

Lucrarea a fost realizată de specialiști ai Agenției Internaționale pentru Cercetarea Cancerului a Organizației Mondiale a Sănătății. La studiu au participat 15.200 de persoane din cadrul proiectului european EPIC. Echipa a analizat dieta voluntarilor, apoi a corelat datele cu rezultatele analizelor de sânge folosind metoda metabolomicii țintite. Această tehnologie permite studierea moleculelor formate în procesul metabolismului, transmite tandfonline.com.

S-a constatat că, la persoanele care consumau frecvent produse ultra-procesate — fast-food, băuturi răcoritoare dulci carbogazoase, chipsuri, produse de patiserie și semifabricate gata preparate — nivelurile a 22 de metaboliți se modificau. Aceste schimbări indicau tulburări ale metabolismului lipidic, deteriorarea funcției mitocondriilor, structuri celulare care produc energie, și semne de stres metabolic.

În același timp, în sânge scădea concentrația unor lipide necesare pentru menținerea integrității membranelor celulare și pentru interacțiunea normală dintre celule. De asemenea, cercetătorii au descoperit modificări în compoziția a opt acizi grași. În special, creștea nivelul acidului stearic, ceea ce poate indica o tulburare a metabolismului grăsimilor sau un consum ridicat de grăsimi saturate.

Potrivit autorilor, datele obținute ajută la explicarea motivului pentru care alimentele ultra-procesate au fost anterior asociate în mod repetat cu un risc crescut de obezitate, diabet zaharat de tip 2, boli cardiovasculare, anumite tipuri de cancer și mortalitate prematură. Probabil, acestea nu doar înlocuiesc alimentele mai sănătoase din dietă, ci declanșează și procese biochimice nefavorabile la nivel celular.

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