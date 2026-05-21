Oamenii de știință au explicat de unde El Niño își ia forța distructivă.

El Niño pe hartă. În fața dumneavoastră se află o vizualizare artistică a efectului El Niño bazată pe hărți ale anomaliilor de temperatură, zona roșie reflectând încălzirea anormală a apelor ecuatoriale ale Oceanului Pacific, transmite vokrugsveta.ru.

Oscilațiile periodice ale temperaturii apei în Oceanul Pacific, numite El Niño, și procesele similare din Oceanul Atlantic de Nord sunt interconectate și se amplifică reciproc, au descoperit oamenii de știință ruși, al căror articol a fost publicat în revista Scientific Reports.

Ce este El Niño pe înțelesul tuturor

El Niño – Oscilația Sudică (ENSO) – este un sistem climatic care include faza caldă El Niño și faza rece La Niña. Fazele ENSO apar neregulat, de obicei la intervale de 2 până la 7 ani, în medie aproximativ 3–5 ani. Schimbarea acestor faze duce la modificări semnificative ale vremii, provocând secete, inundații și furtuni în diferite regiuni ale lumii.

Fenomenul El Niño este legat de schimbarea temperaturii apelor de suprafață în zona ecuatorială a Oceanului Pacific și de procesele atmosferice de deasupra acestuia. ENSO influențează clima întregii planete, motiv pentru care oamenii de știință monitorizează atent evoluția sa și folosesc previziuni pentru a avertiza asupra dezastrelor naturale.

În partea nordică a Oceanului Atlantic au loc, de asemenea, schimbări ale temperaturii apei, cu aceeași ciclicitate ca și în Oceanul Pacific.

Studii anterioare au arătat că oceanele se influențează reciproc, existând o legătură între El Niño și procesele similare din Oceanul Atlantic de Nord. Totuși, până acum nu era clar cum funcționează exact această legătură – dacă unul dintre oceane contribuie mai mult sau dacă ele se influențează în mod egal. În plus, rămânea necunoscut rolul acestei legături în formarea ciclicității caracteristice El Niño.

De ce se numesc El Niño și La Niña

„El Niño” în spaniolă înseamnă „băiat” sau „prunc băiat”, dar inițial nu era vorba despre orice băiat. Pescarii peruani din secolul al XIX-lea au observat că uneori apă caldă neobișnuită apărea în largul coastelor. Acest fenomen se întâmpla adesea în jurul Crăciunului. De aceea fenomenul a fost numit El Niño, adică „Pruncul Iisus” (El Niño Jesús).

Ulterior, climatologii au preluat această denumire populară și au făcut-o termen oficial. Iar La Niña a apărut mai târziu. Când s-a înțeles că există o fază opusă, rece, pentru simetrie a fost inventat numele La Niña, adică „fetița”.

Cum se influențează Oceanul Pacific și Oceanul Atlantic

Cercetătorii de la Institutul de Fizică a Atmosferei A. M. Obuhov al Academiei Ruse de Științe și de la Institutul de Radiotehnică și Electronică V. A. Kotelnikov al Academiei Ruse de Științe au colectat date despre temperatura apelor de suprafață ale Oceanului Pacific și Oceanului Atlantic din 1870 până în 2022. Bazându-se pe acestea, oamenii de știință au construit un model matematic al dependenței celor două oceane unul de celălalt în ceea ce privește acest indicator. Studiul a fost susținut printr-un grant al Fundației Ruse pentru Știință.

S-a constatat că oceanele sunt într-un „dialog” permanent – Atlanticul influențează Oceanul Pacific, iar acesta, la rândul său, influențează Atlanticul. Această legătură bidirecțională susține și amplifică oscilațiile de temperatură în ambele oceane, iar în cazul El Niño este o condiție obligatorie pentru ciclicitatea caracteristică de 3-5 ani.

Modelarea a arătat: dacă (teoretic) s-ar elimina legătura dintre oceane, atunci fără „sprijinul” din partea Pacificului oscilațiile de temperatură cu periodicitate de 3–5 ani în Atlantic pur și simplu nu ar exista. Este valabil și invers: fără influența Atlanticului, El Niño ar deveni mult mai slab.

Totodată, când în model s-a luat în calcul influența reciprocă a oceanelor, intensitatea proceselor climatice care au loc în ele a crescut de peste două ori. Aceste date demonstrează rolul cheie al „dialogului” dintre oceane în menținerea intensității ritmurilor climatice pe planetă, au remarcat cercetătorii.

„Conform studiului realizat, Oceanul Atlantic de Nord influențează procesele din Oceanul Pacific, iar această influență pentru formarea ciclicității caracteristice El Niño poate fi la fel de importantă ca și procesele din interiorul Oceanului Pacific. Acest lucru trebuie luat în considerare la construirea modelelor climatice, deoarece schimbările de temperatură ale unuia dintre oceane au consecințe asupra celuilalt”, a explicat unul dintre autorii studiului, profesorul Dmitri Smirnov.