Oamenii de știință au dezvoltat o nouă dietă care reduce riscul de diabet cu 31%.

Această abordare a redus riscul de dezvoltare a bolii cu 31%, transmite acpjournals.org.

Studiul a fost realizat în cadrul celui mai mare proiect european de cercetare a nutriției PREDIMED-Plus, la care au participat peste 200 de oameni de știință din 23 de universități, spitale și centre științifice spaniole. În studiu au fost incluși 4.746 de persoane cu vârsta între 55 și 75 de ani, cu supraponderalitate sau obezitate și sindrom metabolic, dar fără diabet și boli cardiovasculare. Observația a durat șase ani.

Participanții au fost împărțiți în două grupuri. Primul a urmat o dietă mediteraneană cu reducerea aportului caloric cu aproximativ 600 kcal pe zi, a practicat activitate fizică moderată – mers pe jos, exerciții de forță și antrenamente pentru echilibru – și a beneficiat de consultanță specializată. Al doilea grup a urmat o dietă mediteraneană obișnuită, fără restricții calorice și recomandări privind efortul fizic.

Pe durata observațiilor, riscul de dezvoltare a diabetului de tip 2 în primul grup a fost cu 31% mai mic. În plus, participanții au reușit să slăbească și să reducă circumferința taliei mai eficient: în medie au pierdut 3,3 kg și au redus talia cu 3,6 cm. În grupul de control, aceste valori au fost de 0,6 kg și 0,3 cm, respectiv.

Potrivit estimărilor cercetătorilor, programul a prevenit aproximativ trei cazuri de diabet la fiecare 100 de participanți. Având în vedere că în prezent peste 530 de milioane de persoane din lume suferă de diabet, acest efect poate avea o importanță semnificativă pentru sănătatea publică.

„Pentru prima dată am obținut date clinice convingătoare că dieta mediteraneană, combinată cu reducerea aportului caloric, activitatea fizică și pierderea în greutate, este un instrument eficient de prevenire a diabetului”, a declarat unul dintre coordonatorii proiectului, profesorul Miguel Ángel Martínez-González.

Autorii subliniază că abordarea nu necesită restricții extreme: se bazează pe produse familiare, scădere graduală în greutate și activitate moderată, astfel încât poate fi aplicată în sistemul de asistență medicală primară.