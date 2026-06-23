Oamenii de știință au descoperit o metodă de a prelungi „tinerețea” sistemului imunitar.

Cercetătorii au descoperit că spermidina, un compus natural prezent în linte și nuci, poate încetini îmbătrânirea sistemului imunitar și îmbunătăți răspunsul imun la unele persoane în vârstă.

Odată cu înaintarea în vârstă, sistemul imunitar își pierde treptat eficiența — acest proces este cunoscut sub numele de imunosenescență. Din această cauză, persoanele în vârstă devin mai vulnerabile la infecții și răspund mai slab la vaccinare — în timpul pandemiei COVID-19, peste 92% din decesele cauzate de coronavirus au fost înregistrate la persoanele peste 60 de ani, transmite Aging Cell.

Într-un studiu clinic pilot au participat 40 de voluntari sănătoși cu vârsta peste 65 de ani, care anterior au primit trei doze de vaccin împotriva COVID-19. Pe parcursul a 13 săptămâni, participanții au luat zilnic fie spermidină, fie placebo.

Cercetătorii au descoperit că aproximativ un sfert dintre participanți au avut un răspuns imunitar foarte slab la vaccinare. Celulele lor imunitare prezentau semne de îmbătrânire biologică, inclusiv deteriorări crescute ale ADN-ului și markeri ai îmbătrânirii celulare.

Administrarea de spermidină la acești participanți a dus la o îmbunătățire vizibilă a indicatorilor imunitari. Aceștia au înregistrat o creștere a nivelului de anticorpi împotriva SARS-CoV-2, precum și o capacitate îmbunătățită a organismului de a neutraliza diferite variante ale virusului.

Cercetătorii au constatat că spermidina reduce markerii îmbătrânirii imunitare și activează autofagia — un proces natural de „auto-curățare” celulară, care ajută la eliminarea componentelor deteriorate și la menținerea funcționării normale a celulelor.

Potrivit autorilor studiului, rezultatele sunt încă preliminare, deoarece cercetarea a fost realizată pe un grup mic de persoane. Pentru confirmarea efectului vor fi necesare teste la scară mai largă, care să arate dacă spermidina poate îmbunătăți constant funcționarea sistemului imunitar îmbătrânit și să crească eficiența diferitelor vaccinuri.