Oamenii de știință au descoperit în turmeric substanțe capabile să reducă vârsta biologică a creierului.

Bisacurona și turmeronolii din componența extractului de turmeric (Curcuma longa) pot îmbunătăți indicatorii memoriei și atenției la persoanele cu tulburări cognitive ușoare asociate bolii Alzheimer.

Totodată pot modifica și „vârsta creierului” calculată.

La această concluzie au ajuns cercetătorii de la Universitatea Stomatologică Kanagawa din Japonia, transmite frontiersin.org.

La studiu au participat 13 persoane. Acestea au consumat zilnic extract de Curcuma longa — planta din care se obține curcuma. După încheierea experimentului, cercetătorii au analizat datele celor zece participanți cu ajutorul testelor cognitive digitale.

La participanți s-au îmbunătățit anumiți indicatori ai memoriei, atenției și memoriei de lucru. De asemenea, a scăzut „vârsta creierului” estimată, stabilită pe baza rezultatelor testării digitale. Vârsta creierului reflectă starea funcțională și structurală reală a sistemului nervos central, comparativ cu normele medii pentru diferite grupe de vârstă.

Acest indicator nu coincide adesea cu vârsta cronologică (din acte). Dacă vârsta estimată este mai mică decât cea din acte, aceasta indică o neuroplasticitate ridicată și păstrarea funcțiilor; dacă este mai mare — indică îmbătrânirea prematură a organului sau stadiile incipiente ale tulburărilor cognitive

Totodată, scorul general pe scala standard de evaluare a funcțiilor cognitive nu s-a modificat semnificativ. Cercetătorii au constatat îmbunătățiri anume la testele separate de memorie, atenție și memorie de lucru.

Cercetătorii consideră că rezultatele obținute indică un efect potențial al componentelor din extractul de Curcuma longa care conțin bisacuron și turmeronoli asupra funcțiilor cognitive. Totuși, eșantionul a fost mic, iar analiza finală a inclus doar 10 persoane, astfel încât rezultatele necesită confirmare în studii mai ample.