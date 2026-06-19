Oamenii de știință au descoperit ce tip de persoane sunt cel mai des mușcate de țânțari.

Mulți au observat că, într-un grup de oameni, țânțarii par să aleagă o singură „victimă preferată”, ignorând aproape complet pe ceilalți. Cercetările recente arată că acest lucru nu este un mit.

Oamenii de știință înțeleg tot mai bine ce caracteristici ale organismului uman fac ca unele persoane să fie deosebit de atractive pentru insectele care sug sânge, informează afp.com.

Potrivit entomologului medical Frederic Simar de la Institutul Francez pentru Cercetare în Dezvoltare, țânțarii preferă într-adevăr unii oameni în detrimentul altora. Totuși, această atractivitate nu este constantă și depinde de mai mulți factori.

Rolul principal îl joacă dioxidul de carbon, mirosul corpului și căldura pe care o emană o persoană. Femelele țânțarilor, singurele care mușcă, pot detecta aceste semnale cu ajutorul receptorilor foarte sensibili și le folosesc pentru a găsi o victimă.

După cum a explicat cercetătorul suedez Rikard Ignell, primul semnal pentru țânțar este dioxidul de carbon pe care îl expiră o persoană. Insectele pot detecta acest gaz de la o distanță de câteva zeci de metri. Când țânțarul se apropie, începe să analizeze mirosul corpului, apoi se orientează după temperatura pielii și umiditatea aerului din jurul persoanei.

Mirosul corpului este mult mai important. Potrivit lui Simar, acesta este format dintr-un amestec complex de substanțe produse de piele și de microorganismele care trăiesc pe ea. În total, o persoană emană între 300 și 1000 de compuși aromatici diferiți.

În unul dintre experimentele recente, oamenii de știință au studiat comportamentul țânțarilor din specia Aedes aegypti – purtători ai febrei galbene și febrei dengue. Cercetătorii au comparat mirosul corpului a 42 de femei și au identificat 27 de substanțe la care insectele reacționează în mod deosebit activ.

Cele mai atractive pentru țânțari s-au dovedit a fi femeile, inclusiv cele însărcinate în al doilea trimestru, la care se producea în cantități mari substanța 1-octen-3-ol, cunoscută și ca „alcool de ciuperci”. Aceasta se formează prin descompunerea sebumului pielii. Chiar și o creștere mică a concentrației sale sporea vizibil interesul insectelor.

Un alt factor de risc s-a dovedit a fi alcoolul. Mai multe studii au arătat că după consumul de bere o persoană devine mai atractivă pentru țânțari. Acest lucru este legat de creșterea temperaturii corpului, schimbarea mirosului pielii și creșterea cantității de dioxid de carbon expirat.

Potrivit cercetătorilor, studierea preferințelor țânțarilor devine deosebit de importantă în contextul schimbărilor climatice. Încălzirea favorizează răspândirea speciilor periculoase de insecte în noi regiuni. De exemplu, țânțarul tigru asiatic, capabil să transmită virusul chikungunya, își extinde deja activ arealul de răspândire în Europa.

Pentru a reduce riscul mușcăturilor, specialiștii recomandă purtarea hainelor lejere și acoperite, folosirea plaselor de țânțari și a repelenților. De asemenea, oamenii de știință sfătuiesc să nu se abuzeze de alcool și să se evite alimentele grele în locurile cu activitate intensă a țânțarilor.