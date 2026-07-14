Oamenii de știință au demontat mitul conform căruia femeile fac mai multe lucruri simultan.

Psihologii din Marea Britanie au realizat un studiu pentru a determina dacă există diferențe reale între bărbați și femei în capacitatea de a îndeplini mai multe sarcini simultan.

Rezultatele experimentelor au arătat că în testele cognitive de bază, ambele sexe se descurcă la fel, însă atunci când este necesară comunicarea, bărbații demonstrează o selectivitate specifică, transmite link.springer.com.

Experimentul în bucătărie: 5 sarcini simultan

Cercetătorii Andrei și Diana Zameitat (de la Universitatea Brunel și City St. George) au dezvoltat un test complex care imită aglomerația cotidiană a unei persoane. În prima etapă au participat 41 de bărbați și 37 de femei. Aceștia trebuiau să coordoneze simultan cinci procese diferite:

urmarea unei rețete culinare în mediul bucătăriei;

căutarea numerelor de telefon necesare;

asocierea literelor și cifrelor;

urmărirea unor cuvinte specifice într-un slideshow;

purtarea unui dialog, răspunzând la fiecare 20 de secunde la întrebări distrahe (de exemplu, alegerea între pierderea tuturor banilor sau a tuturor fotografiilor memorabile).

Experimentul a arătat că sarcinile vizual-manuale și logice sunt îndeplinite de bărbați și femei cu aceeași eficiență, viteză și precizie. Singura diferență semnificativă a fost testul verbal: în condiții de deficit sever de timp, bărbații ignorau întrebările primite de mai mult de două ori mai des decât femeile. Totodată, dacă un bărbat decidea să răspundă, calitatea și viteza vorbirii sale nu erau inferioare răspunsurilor femeilor.

Cum vede societatea multitasking-ul

În a doua etapă a studiului au participat 160 de observatori independenți, cărora li s-au oferit înregistrări video ale participanților. Fără să cunoască scopul experimentului, spectatorii au considerat că femeile controlează mai bine situația, depun mai mult efort, par mai concentrate și chiar se bucură de proces. În schimb, bărbații au fost percepuți de observatorii externi ca fiind mai puțin vigilenți, mai nefericiți și mai puțin capabili să facă față sarcinilor.

Autorii studiului au concluzionat că vulnerabilitatea bărbaților în a susține o conversație în timpul muncii se încadrează în teoriile evoluționiste despre tendința mai mare a femeilor spre comunicarea socială.

Cercetătorii subliniază că acest detaliu cotidian evident, și anume capacitatea femeilor de a nu se întrerupe din conversație în timpul treburilor casnice sau muncii a format și consolidat în societate mitul că creierul feminin este în principiu mai bine adaptat la multitasking, deși din punct de vedere tehnic abilitățile cognitive ale ambelor sexe sunt egale în această privință.