Oamenii de știință au demonstrat pentru prima dată influența omului asupra topirii ghețarilor din Antarctica

Oamenii de știință de la Colegiul Regal din Londra și Serviciul Antarctic Britanic au legat pentru prima dată în mod direct retragerea unuia dintre ghețarii cheie din Antarctica de activitatea umană.

Rezultatele cercetării arată că emisiile de gaze cu efect de seră au accelerat semnificativ distrugerea ghețarului Pine Island, transmite copernicus.org.

Cum a influențat omul ghețarul

Ghețarul Pine Island este unul dintre principalele „supape de evacuare” ale Calotei Glaciare din Antarctica de Vest. El eliberează volume uriașe de gheață în Marea Amundsen și contribuie semnificativ la creșterea globală a nivelului oceanelor.

Cercetarea a stabilit că, din anii 1940, încălzirea antropogenă a accelerat retragerea ghețarului cu aproximativ 18–20%. Datorită acestui fapt, ghețarul s-a retras în interiorul continentului cu câțiva kilometri în plus. Fără influența omului, un asemenea ritm nu ar fi existat.

„Rezultatele noastre arată că schimbările climatice au agravat semnificativ retragerea ghețarului Pine Island”, spune autorul principal al studiului, doctorul Alex Bradley de la Colegiul Regal din Londra. „Fără încălzirea persistentă a oceanului înconjurător de la mijlocul secolului XX, ghețarul nu s-ar fi retras atât de mult”.

Anterior, astfel de dovezi directe ale influenței omului au fost obținute pentru ghețarii montani și fenomenele meteorologice extreme. Pentru ghețarii mari din Antarctica a fost mult mai dificil. Acum, oamenii de știință au reușit să evalueze cantitativ rolul omului prin modelări care au luat în calcul modificările reale ale grosimii și poziției ghețarului.

„Astfel de studii au devenit obișnuite în timpul valurilor de căldură și inundațiilor anormale, precum și tot mai frecvent în cazul ghețarilor montani. Noutatea constă în prezentarea cantitativă a modului în care influența omului a schimbat cursul unui ghețar mare antarctic”, explică Bradley.

„Rezultatele noastre completează dovezile tot mai numeroase că schimbările climatice cauzate de activitatea umană afectează probabil chiar și cele mai îndepărtate regiuni ale planetei. Modificările din Antarctica au consecințe globale, în special în ceea ce privește creșterea nivelului mării”, adaugă Mira Adhikari de la Serviciul Antarctic Britanic.

Ce urmează

Datele geologice arată că retragerea rapidă a început încă din anii 1940, când apa caldă a oceanului a început să pătrundă mai activ sub platforma de gheață. Încălzirea cauzată de om, care s-a intensificat din anii 1960, a accelerat acest proces.

Până în 2015, modelele care nu țineau cont de factorul uman arătau că ghețarul s-ar fi retras cu 4 kilometri mai puțin. Aceasta reprezintă aproape o cincime din întreaga retragere observată.

Până la sfârșitul acestui secol, ghețarul ar putea să se stabilizeze temporar, întâlnind o creastă stâncoasă subacvatică. Însă această pauză va fi doar temporară. Dacă încălzirea va continua, influența antropogenă va domina din nou în următorul secol.

„Calotele glaciare reacționează lent”, subliniază doctorul Bradley. „Consecințele emisiilor de astăzi vor continua să influențeze pierderea gheții antarctice timp de secole”.

Oamenii de știință notează că chiar și cele mai îndepărtate colțuri ale planetei se schimbă deja sub influența noastră, iar aceste modificări vor afecta nivelul oceanelor mondiale mulți ani după ce vom reduce emisiile.