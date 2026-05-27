Oamenii de știință au creat un model vizual al alimentației sănătoase — „Farfuria Harvard”.

Această schemă, bazată pe cercetări științifice ample, arată fără complicații raportul optim al produselor în dietă. Urmarea unui astfel de echilibru ajută la menținerea unui nivel ridicat de energie, controlul greutății și protejarea organismului de boli cronice, scrie tsn.ua.

Cum arată farfuria sănătoasă Harvard

Principalul avantaj al acestui model constă în accesibilitatea sa vizuală. Imaginați-vă farfuria standard de prânz și împărțiți-o în sectoare în următoarele proporții:

Jumătate din farfurie (50%): legume și fructe

Acest sector este baza dietei. Regula principală aici este diversitatea maximă a culorilor, deoarece fiecare culoare a legumei sau fructului indică prezența anumitor fitonutrienți și antioxidanți. În dietă trebuie incluse broccoli, roșii, ardei dulce, dovlecei, vinete, verdețuri, precum și fructe și fructe de pădure de sezon.

O precizare importantă referitoare la cartofi: în recomandările originale Harvard se sfătuiește limitarea consumului de cartofi din cauza indicelui glicemic ridicat și a impactului asupra nivelului zahărului din sânge. Totuși, nutriționiștii ucraineni de top subliniază că pentru regiunea noastră renunțarea completă la această legumă nu este potrivită. Cartoful este o sursă valoroasă de potasiu, fosfor, magneziu și vitamina C. Principalul aspect este modul de preparare: în loc de prăjire în mult ulei sau prăjire profundă, este mai bine să fie copt în coajă sau fiert. Mai mult, în cartoful preparat și răcit se formează amidon rezistent, care acționează ca prebiotic și hrănește microflora benefică a intestinului.

Un sfert din farfurie (25%): produse integrale

Aici intră carbohidrații complecși (lenți), supuși unui proces minim de prelucrare industrială — hrișcă, orez brun, ovăz, quinoa, bulgur, orz și paste făinoase din grâu dur sau făină integrală. Spre deosebire de produsele rafinate (pâine albă, orez șlefuit, produse de patiserie), cerealele integrale păstrează învelișul și germenul, unde se concentrează vitaminele din grupul B, mineralele și fibrele. Ele asigură o senzație prelungită de sațietate și previn creșterile bruște ale glicemiei.

Un sfert din farfurie (25%): surse calitative de proteine

Proteina este principalul material de construcție pentru mușchi, hormoni și celulele sistemului imunitar. Experții recomandă să se acorde prioritate cărnii dietetice de pasăre (pui, curcan), peștelui, fructelor de mare, ouălor, precum și surselor vegetale — linte, năut, fasole și nuci.

Se recomandă limitarea semnificativă a consumului de carne roșie (vită, porc) și minimizarea consumului de produse din carne ultraprocesate (cârnați, mezeluri, afumături). Numeroase studii ale OMS leagă consumul regulat de carne procesată de un risc crescut de cancer colorectal și afecțiuni cardiovasculare.