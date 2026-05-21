Oamenii de știință au creat pentru prima dată un medicament care inversează îmbătrânirea pielii.

Odată cu înaintarea în vârstă, în țesuturi se acumulează celule senescente – adesea numite „celule-zombi”. Acestea nu își mai îndeplinesc funcțiile, dar continuă să elibereze molecule semnalizatoare care susțin inflamația și împiedică refacerea țesuturilor. Se consideră că ele sunt parțial responsabile pentru îmbătrânirea pielii și vindecarea întârziată a rănilor, transmite nature.com.

Cercetătorii au decis să verifice dacă medicamentul senolitic ABT-263 poate ajuta la eliminarea acestor celule. Spre deosebire de medicamentele obișnuite, senoliticele distrug selectiv celulele îmbătrânite. În experiment, oamenii de știință au aplicat medicamentul pe pielea șoarecilor în vârstă timp de cinci zile. După aceea, animalelor li s-au făcut răni mici și s-a monitorizat viteza de vindecare.

S-a constatat că tratamentul reducea semnele îmbătrânirii celulare și accelera refacerea țesuturilor. Până în ziua a 24-a, rănile s-au vindecat complet la 80% dintre șoarecii care au primit medicamentul, în timp ce în grupul de control acest procent a fost de doar 56%.

O surpriză a fost că ABT-263 a intensificat temporar inflamația. De obicei, procesele inflamatorii sunt considerate dăunătoare, însă în acest caz un vârf scurt probabil a ajutat la „repornirea” mecanismelor de regenerare. La animale s-au activat genele legate de sinteza colagenului, formarea vaselor de sânge și remodelarea țesuturilor.

Autorii subliniază că pielea îmbătrânită nu doar se subțiază și se acoperă cu riduri, dar răspunde mai slab la leziuni. Acest lucru crește riscul de complicații după operații și de răni cronice la persoanele în vârstă.

Un interes deosebit îl prezintă aplicarea locală a medicamentului. La administrarea orală, senoliticele pot provoca efecte secundare deoarece se răspândesc în întreg organismul. Aplicarea pe piele permite o acțiune țintită. În plus, la șoarecii tineri efectul a fost practic absent – medicamentul a acționat doar acolo unde s-au acumulat celule senescente.

Cercetătorii consideră că pe viitor astfel de medicamente ar putea fi folosite înainte de operații sau la pacienții cu risc de vindecare deficitară. Totuși, până acum studiul a fost realizat doar pe șoareci, iar eficiența metodei la oameni urmează să fie verificată.