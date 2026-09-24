Oamenii de știință au aflat de ce canicula anormală și ploile torențiale au început să se producă nu doar vara

Climatologii de la Institutul Coreean de Mediu și colegii lor au analizat un set de date meteorologice pe o perioadă de 40 de ani.

Astfel, ei au stabilit că episoadele de căldură extremă, urmate de ploi torențiale puternice, au devenit mai frecvente.

Oamenii de știință au demonstrat că anomaliile meteorologice periculoase nu se mai limitează la sezonul tradițional de vară și au început să se manifeste activ în lunile de toamnă, transmite nature.com.

Analizând observațiile de la 57 de stații meteorologice pentru perioada 1986-2025, cercetătorii s-au concentrat asupra așa-numitelor evenimente combinate — situații în care căldura anormală contribuie la acumularea umidității în atmosferă, ceea ce duce curând la ploi torențiale. S-a constatat că, în ultimele decenii, numărul unor astfel de zile a crescut brusc, saltul fiind deosebit de evident în anii 2024 și 2025. Totodată, cataclismele în sine nu au devenit mai devastatoare, principala amenințare constând tocmai în frecvența lor tot mai mare.

Oamenii de știință remarcă o deplasare sezonieră pronunțată: dacă anterior dubla lovitură a naturii se producea în timpul musonului de vară, acum ea este înregistrată în mod regulat toamna. Anomalia frecvenței unor astfel de evenimente în toamna anului 2024 a atins un nivel record de 7,29 abateri standard față de norma istorică.

Pe măsură ce încălzirea globală avansează, atmosfera este capabilă să rețină mai multă umiditate, ceea ce explică din punct de vedere fizic legătura indisolubilă dintre căldura puternică și ploile torențiale ulterioare. După cum notează autorii lucrării, anomaliile frecvente indică faptul că sistemul meteorologic al regiunii a depășit limitele variabilității istorice. Modelele anterioare de prognozare ale meteorologilor, bazate pe date învechite, pot subestima grav amenințările climatice reale pentru infrastructura orașelor și agricultură.

Astfel de fenomene extreme combinate reprezintă o problemă majoră pentru ecosisteme și sănătatea oamenilor. De exemplu, căldura puternică usucă solul, iar precipitațiile abundente ulterioare provoacă spălarea rapidă a nutrienților din sol și declanșează alunecări de teren. În condițiile schimbărilor climatice, experții subliniază necesitatea stringentă de a trece la noi strategii de adaptare, care să țină cont de caracterul sezonier tot mai extins al dezastrelor naturale.