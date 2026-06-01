Oamenii au început să se întâlnească mai rar și să inițieze mai puține relații romantice.

Tendința de scădere a natalității nu este nouă, însă manifestarea sa în ultimele decenii s-a schimbat. În secolul XX, natalitatea a scăzut deoarece femeile au început să aibă mai puțini copii. În secolul XXI, oamenii din multe țări au început să se întâlnească mai rar și să intre mai puțin în relații. Unii sociologi consideră că răspândirea activă a smartphone-urilor doar a accentuat această tendință.

Prin intermediul smartphone-ului, oamenii au avut acces permanent la o mulțime de distracții, inclusiv la pornografie și rețele sociale. Totuși, odată cu creșterea comunicării virtuale, oamenii au început să se întâlnească mai rar în realitate și să își dezvolte mai puțin abilitățile sociale.

„Revoluția digitală a jucat un rol cheie atât în deteriorarea socializării tinerilor, cât și în distanțarea lor unii de alții”, a declarat pentru Vox Brad Wilcox, cercetător principal la Institutul pentru Studiul Familiei. Revoluția digitală nu s-a încheiat odată cu apariția smartphone-urilor, rețelelor sociale și platformelor de streaming. În ultimii ani, utilizatorii din întreaga lume au avut acces la un interlocutor răbdător, gata să asculte și să discute orice subiect. Datorită dezvoltării modelelor de inteligență artificială, oamenii au primit posibilitatea de a comunica fără a fi nevoie să stabilească legături sociale. Acum, de la rețelele neuronale, oamenii cer sprijin emoțional pe care anterior îl primeau de la familie, parteneri romantici și prieteni.

Susținătorii „teoriei smartphone-urilor” nu afirmă că natalitatea a scăzut din cauza smartphone-urilor. Mai degrabă, smartphone-urile au devenit un fel de accelerator al unei tendințe deja existente. Conform unui studiu publicat în revista Nature în 2025, mamele din majoritatea țărilor cu venituri ridicate nasc aproximativ la fel de mulți copii ca și acum câteva decenii. În același timp, natalitatea scade. Acest lucru este legat, printre altele, de reducerea bruscă a proporției femeilor care devin mame.

Această tendință este observată și în țări patriarhale, precum Arabia Saudită. Proporția persoanelor aflate în relații romantice scade atât în economiile dezvoltate, cât și în cele în curs de dezvoltare. Așa cum a observat jurnalistul Financial Times Bern Murdock, creșterea numărului de persoane singure, precum și scăderea natalității, au coincis cu implementarea pe scară largă a smartphone-urilor.

Corelația nu confirmă neapărat o relație cauzală. Totuși, unii analiști consideră că aceasta ar putea să nu fie întâmplătoare. Economiștii de la Universitatea din Cincinnati au realizat un studiu în care au analizat cum s-au schimbat indicatorii natalității în rândul adolescenților din diferite localități americane și britanice după accesul la rețelele mobile 4G. Cercetătorii au descoperit că apariția internetului de mare viteză a accelerat scăderea concepțiilor și a natalității. Autorii au concluzionat că adolescenții petrec mai mult timp online și se întâlnesc mai rar în viața reală. În același timp, a scăzut și posibilitatea de a se întâlni.

Un alt studiu a arătat că proporția persoanelor care se vedeau zilnic cu prietenii a scăzut de la 21% în 2006 la 12% în 2022. Probabil, accesul non-stop la rețele sociale și divertisment face ca oamenii să nu mai simtă o nevoie acută de a petrece timp cu semenii în lumea reală. În același timp, cresc și cerințele față de potențialii parteneri.

Potrivit unor sociologi, oamenilor le trebuie un partener extrem de atractiv pentru a-i distrage de la telefon. Acum, rețelele neuronale pot accentua și mai mult prăpastia dintre oameni. Chatbot-urile pot părea interlocutori ideali. Inteligența artificială este gata să discute în orice moment, să abordeze orice subiect, să încurajeze idei nerealiste. Acest lucru poate mări decalajul dintre așteptările romantice ale tinerilor și realitățile întâlnirilor.

În prezent, nu există suficiente studii despre legătura dintre chatbot-uri și dezvoltarea abilităților de socializare. Totuși, există unele premise care indică o posibilă legătură între creșterea numărului de persoane singure și inteligența artificială. În 2025, OpenAI și MIT au realizat un studiu în care au urmărit 981 de persoane care au folosit chatbot-uri timp de patru săptămâni. Cei care au petrecut voluntar mai mult timp discutând cu inteligența artificială au devenit, până la finalul studiului, mai izolați social.

Nu se poate afirma că utilizarea modelelor de inteligență artificială duce neapărat la o comunicare mai redusă între oameni. De exemplu, persoanele care nu pot comunica activ în realitate petrec mai mult timp vorbind cu chatbot-ul. Totuși, cei care au folosit intens inteligența artificială în timpul studiului aveau, înainte de începerea acestuia, o viață socială aproximativ la fel de activă ca și ceilalți participanți. Mai mult, tot mai multe studii arată că oamenii încep să dezvolte sentimente romantice față de modelele de inteligență artificială.

Conform rezultatelor unui sondaj, 19% dintre adulții americani au declarat că au comunicat cu un sistem AI care imită un partener romantic. În același timp, unii dintre respondenți aveau parteneri în viața reală, dar tot apelau la chatbot-uri.

Impactul inteligenței artificiale asupra socializării oamenilor rămâne deocamdată incert. Experții nu sunt siguri nici de influența clară a smartphone-urilor asupra tendinței natalității. La creșterea globală a singurătății și scăderea natalității pot contribui, fără îndoială, și alți factori sociali și economici. Cu toate acestea, introducerea smartphone-urilor a coincis cu scăderea socializării oamenilor.