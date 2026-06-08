O puternică furtună magnetică, cauzată de un nor de plasmă solară, va lovi Pământul.

Potrivit calculelor specialiștilor, se apropie de Pământ un nor de plasmă desprins de Soare încă pe 6 iunie.

Conform datelor oamenilor de știință, evenimentul ar putea atinge nivelul G3. Acest indice aparține categoriei furtunilor magnetice puternice și poate afecta funcționarea sateliților, comunicațiilor radio și sistemelor energetice.

În laborator s-a menționat că emisia de plasmă inițial nu se îndrepta spre Pământ. Totuși, modelele matematice arată că norul va traversa orbita planetei. Specialiștii au declarat că probabilitatea unei furtuni magnetice luni este de 96%.

De asemenea, cercetătorii estimează o probabilitate de 85% ca perturbațiile geomagnetice să dureze mai mult de 24 de ore și să afecteze și ziua de marți.

Pentru prognoză, specialiștii au folosit datele aparatului STEREO, care monitorizează Soarele și Pământul de la o distanță de aproximativ 100 de milioane de kilometri. Cu o zi înainte, satelitul a transmis imagini în care norul de plasmă se îndreaptă spre planetă.

Confirmarea suplimentară a venit de la coronagrafii din apropierea Pământului. Aceștia au înregistrat o emisie de tip „halo” – așa sunt clasificate fluxurile de materie solară îndreptate spre planetă.

În laborator s-a adăugat că plasma ar putea ajunge la Pământ în următoarele ore.