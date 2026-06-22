O expertă explică câtă apă trebuie să bem: 2 litri pe zi ar putea să nu fie suficienți.

Pe fondul temperaturilor ridicate din timpul verii, menținerea unui echilibru adecvat al apei devine una dintre cele mai importante măsuri pentru protejarea sănătății.

Când organismul pierde mai multă apă decât primește, pot apărea simptome precum sete puternică, oboseală, amețeli sau dificultăți de concentrare, iar în cazuri grave crește riscul de complicații, scrie unian.net.

Psihonutriționistul Gina Teujan a explicat în detaliu norma zilnică de apă, produsele care ajută la menținerea echilibrului hidric și semnele deshidratării.

Consumul regulat de apă pe parcursul zilei rămâne cea mai eficientă măsură de prevenire a deshidratării și de susținere a funcțiilor organismului.

Cât de importantă este apa pentru organism

„Apa este indispensabilă pentru menținerea sănătății și funcționării normale a organismului. Ea participă la majoritatea proceselor biologice esențiale: reglează temperatura corpului, asigură transportul nutrienților și oxigenului către țesuturi, precum și eliminarea toxinelor și a produselor metabolice”, a explicat Gina Teujan.

Potrivit acesteia, consumul suficient de lichide susține funcționarea normală a sistemului digestiv și circulator, precum și activitatea cerebrală.

Chiar și o pierdere mică de apă poate afecta negativ organismul – cauzând scăderea nivelului de energie, dificultăți de concentrare și o stare generală de disconfort.

Câtă apă se recomandă să bem pe zi

„Nevoia de apă este individuală, astfel că nu există o normă unică. Deși se menționează frecvent recomandarea de aproximativ doi litri pe zi, nivelul optim de hidratare depinde de mai mulți factori: greutatea corporală, vârsta, nivelul de activitate fizică, condițiile de mediu și starea generală de sănătate”, a precizat specialistul.

Ca reper, se poate calcula aproximativ 30–35 mililitri de apă pe kilogram de greutate corporală. Astfel, o persoană cu greutatea de 60 kg are nevoie de circa 1,8–2,1 litri de apă pe zi, la 70 kg – între 2,1 și 2,5 litri, iar la 80 kg cantitatea recomandată este, de regulă, între 2,4 și 2,8 litri pe zi.

Aceste valori sunt orientative. În perioadele de căldură, în timpul practicării sportului sau în alte situații care provoacă transpirație intensă, necesarul de apă poate crește semnificativ, iar hidratarea trebuie adaptată acestor condiții.

Hidratarea corectă – când este cel mai bine să bem apă

„Hidratarea eficientă presupune nu consumul ocazional al unei cantități mari de apă, ci aportul uniform de lichide pe parcursul întregii zile. Organismul funcționează optim atunci când lichidul este consumat treptat și uniform, nu din când în când și în exces”, a explicat psihonutriționistul.

Obiceiurile recomandate includ: un pahar cu apă imediat după trezire, consumul regulat de apă între mese, precum și o atenție sporită la echilibrul hidric în timpul petrecerii timpului în aer liber sau în zilele călduroase.

De asemenea, senzația puternică de sete indică deja începutul deshidratării. De aceea, menținerea unui nivel suficient de hidratare înainte de apariția acestui semnal este cea mai eficientă strategie pentru susținerea funcțiilor organismului.