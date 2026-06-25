O cercetătoare de la Stanford a dezvăluit secretul vieții fericite a italienilor.

Cercetătoarea în epigenetică Lucia Aronica studiază de mulți ani modul în care alimentația și stilul de viață influențează genele.

Totuși, cel mai convingător exemplu de îmbătrânire sănătoasă l-a găsit nu în laborator, ci acasă. Mama ei, Livia, locuiește într-un orășel din sudul Italiei. Femeia are acum 85 de ani. Nu a purtat niciodată o brățară de fitness. Aronica, care predă la Stanford și a susținut discursuri la conferințe pe patru continente, a mărturisit că tocmai Livia a devenit pentru ea o confirmare vie a principalelor secrete ale longevității, scrie publicația Make It, preluat de focus.ua.

Cina liniștită

Livia nu numără caloriile și nu își refuză plăcerile. Ea alege un meniu mediteranean intuitiv: ulei de măsline în fiecare fel de mâncare, verdețuri cu usturoi, pește de câteva ori pe săptămână și o bucată mică de ciocolată neagră la cafea. Mănâncă încet și fără grabă.

Pensionara a început recent să facă exerciții cu un antrenor personal pentru a-și menține masa musculară, dar timp de opt decenii înainte, „sala ei de sport” a fost viața obișnuită: mersul pe jos, urcatul scărilor în loc de lift și vizitele la vecini.

Comunitatea este pe primul loc

Livia se plimbă zilnic cu o vecină. Cu sora ei, care locuiește într-un alt oraș, vorbește la telefon – un obicei care durează de câteva decenii. Ziua îi învață pe nepoți să gătească rețete ale mamei sale, în special crochete napolitane cu cartofi și mozzarella.

Aronica o descrie pe mama sa ca pe o persoană cu o „scânteie” – capacitatea de a găsi plăcere sinceră în lucrurile cotidiene. Livia savurează încet un espresso. Se îmbracă pentru supermarket ca și cum ar merge la o nuntă, alegând o floare în păr care să se potrivească cu culoarea genții și a pantofilor. În fiecare dimineață le trimite copiilor o fotografie cu răsăritul deasupra oceanului de pe balconul său.

Lucia Aronica este profesoară la Universitatea Stanford, cercetătoare în domeniul epigeneticii. Munca ei a fost prezentată în documentarul Netflix „Ești ceea ce mănânci” (2024).