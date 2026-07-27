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27 Iulie 2026, 07:00
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Medicii dezvăluie secretul: Cum ar trebui să înceapă dimineața pentru a trăi mai mult

Mulți oameni caută secrete complicate ale longevității: vitamine scumpe, superalimente sau antrenamente extenuante.

Medicii dezvăluie secretul: Cum ar trebui să înceapă dimineața pentru a trăi mai mult.
Medicii dezvăluie secretul: Cum ar trebui să înceapă dimineața pentru a trăi mai mult.

Totuși, potrivit medicilor, unul dintre cele mai eficiente obiceiuri pentru sănătate nu necesită nici cheltuieli mari, nici efort special.

Este vorba despre o plimbare obișnuită de dimineață. Specialiștii susțin că mersul regulat pe jos dimineața ajută nu doar la îmbunătățirea stării de bine, ci și la reducerea riscului de dezvoltare a multor boli cronice care scurtează durata vieții, scrie tsn.ua.

De ce tocmai plimbarea de dimineață

După trezire, organismul trece de la repaus la activitate. Chiar și 20–30 de minute de mers pe jos în aer liber ajută la declanșarea acestui proces în mod natural.

Activitatea fizică de dimineață are mai multe avantaje:

  • îmbunătățește funcționarea inimii și a vaselor de sânge;
  • normalizează tensiunea arterială;
  • activează circulația sanguină;
  • ajută la controlul nivelului de zahăr din sânge;
  • susține o greutate sănătoasă;
  • întărește mușchii și articulațiile.

În plus, în timpul mersului se eliberează endorfine — hormonii bunei dispoziții, care ajută la gestionarea mai ușoară a stresului.

Lumina zilei are, de asemenea, o mare importanță

Medicii atrag atenția asupra unui alt factor important — lumina soarelui de dimineață. Aceasta ajută la sincronizarea ceasului biologic intern al omului.

De aceea, persoanele care ies regulat afară dimineața adesea:

  • adorm mai repede seara;
  • se odihnesc mai bine;
  • au mai multă energie în timpul zilei;
  • suferă mai rar de tulburări sezoniere ale dispoziției.

Somnul de calitate, la rândul său, este direct legat de sănătatea sistemului cardiovascular, a creierului și a imunității.

Este necesar să faci 10.000 de pași?

Regula populară a celor 10.000 de pași rămâne un obiectiv bun, însă medicii notează că chiar și o cantitate mai mică de mișcare aduce beneficii.

Dacă începeți să mergeți mai mult, este suficient să alocați 20–30 de minute pentru o plimbare rapidă în fiecare dimineață. Ulterior, durata sau ritmul pot fi crescute.

Ceea ce contează cel mai mult este regularitatea. O plimbare scurtă în fiecare zi va aduce mai multe beneficii decât câteva antrenamente lungi pe lună.

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