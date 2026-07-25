Medicamentele de tip Ozempic,, asociate cu un risc crescut de căderea părului.

Riscul de alopecie la administrarea „Ozempic” este mai mare decât la alte medicamente similare.

Un studiu amplu al Universității din Pennsylvania a arătat că pacienții care iau agoniști ai receptorilor GLP-1, precum semaglutida („Ozempic”, „Wegovy”) și tirzepatidul („Mounjaro”), se confruntă de 1,37–1,68 ori mai des cu căderea părului decât persoanele care folosesc alte medicamente pentru diabet și obezitate. Lucrarea a fost publicată în revista The BMJ.

În studiu au fost incluși peste 39.000 de pacienți din practica clinică reală. Autorii au comparat frecvența alopeciei la cei care au luat agoniști GLP-1 cu două grupuri de control: pacienți tratați cu inhibitori SGLT-2 (12.004 față de 15.221 persoane) și cu inhibitori DPP-4 (11.964 față de 11.233).

Riscul de cădere a părului a fost cu 37% mai mare comparativ cu SGLT-2 și cu 68% mai mare comparativ cu DPP-4. În cifre absolute, aceasta înseamnă aproximativ 7 cazuri la 1.000 de persoane pe an, față de 5 și respectiv 4.

Este vorba despre alopecia non-cicatricială, o formă reversibilă în care foliculii de păr nu sunt distruși. Cel mai probabil mecanism: scăderea rapidă în greutate provoacă deficit de fier, zinc și proteine, ceea ce determină foliculii să intre prematur în faza de repaus (telogen) — dezvoltându-se așa-numita efluvie telogenă.

Autorii subliniază că asocierea descoperită nu înseamnă că trebuie renunțat la medicamentele GLP-1: beneficiile pentru controlul glicemiei și scăderea în greutate sunt bine demonstrate. Totuși, medicilor li se recomandă să informeze din timp pacienții despre posibilitatea unei căderi temporare accentuate a părului, mai ales în cazul pierderii rapide în greutate și să monitorizeze nivelul microelementelor, dacă este necesar.