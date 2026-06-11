Lumea se va confrunta cu o caniculă record: NASA a identificat tendințe îngrijorătoare.

În ultimele luni, tot mai mulți oameni de știință avertizează că această vară ar putea aduce temperaturi extreme la nivel global. Principala cauză invocată este formarea unui fenomen El Niño de mare intensitate, ale cărui semne sunt deja observate în Oceanul Pacific. În anii marcați de El Niño, temperatura apei la suprafața Oceanului Pacific ecuatorial crește semnificativ, ceea ce contribuie la încălzirea climei la scară mondială, transmite focus.ua.

Într-un nou studiu, oamenii de știință de la NASA au folosit date din observații spațiale pe o perioadă de 20 de ani, ca rezultat, au reușit să urmărească cum încălzirea apelor are un impact uriaș asupra vieții din ocean. Echipa a descoperit un tipar sinistru: apele oceanice calde în timpul El Niño limitează disponibilitatea nutrienților pentru organismele marine din întreaga lume, punând în pericol stabilitatea ecosistemelor esențiale.

De obicei, fitoplanctonul se hrănește cu curenți de apă rece, bogată în nutrienți, care urcă din adâncurile oceanelor. Totuși, încălzirea oceanelor perturbă acest flux vital de minerale, provocând o stare numită „stresul sursei”. Potrivit oamenilor de știință, aceste condiții se manifestă și mai puternic în anul El Niño, suprimând fluxul critic de nutrienți și subminând bazele întregului ecosistem marin.

Potrivit cercetătorului programului de biologie oceanică și biogeochimie al NASA, Laura Lorenzoni, descoperirea are o importanță fundamentală, deoarece comunitățile de plancton sunt baza lanțului trofic marin, de care depind specii importante pentru activitatea economică.

Stresul nutritiv apare atunci când fitoplanctonul nu primește cantități suficiente de minerale precum fier, fosfor și azot. Este de menționat că fără aceste minerale, creșterea și reproducerea normală nu pot avea loc – ceea ce declanșează o reacție în lanț în întreg lanțul trofic.

În cadrul studiului, oamenii de știință au combinat observațiile satelitare cu cercetările genetice ale fitoplanctonului colectat de pe întreg globul. Ca rezultat, au reușit să urmărească cum temperatura oceanului influențează stresul nutritiv.

Rezultatele indică faptul că cel mai puternic deficit de nutrienți este observat în circulațiile subtropicale – vaste zone cu ape relativ calme din Oceanul Atlantic, Pacific și Indian, unde la suprafață se formează un strat de apă caldă. Acest strat cald reține nutrienții, împiedicându-i să ajungă la planctonul care trăiește la suprafață, provocând un deficit crescut de nutrienți.

În partea sudică a Oceanului Pacific, una dintre cele mai sărace regiuni în nutrienți, stratul cald de apă de la suprafață a contribuit la deficitul de azot și fier, provocând cel mai puternic stres legat de lipsa nutrienților descoperit de oamenii de știință în două decenii.

Lumea va fi lovită de o căldură record

Observațiile arată că în Oceanul Pacific se formează condițiile pentru super-El Niño. Se așteaptă ca în acest an fenomenul climatic să atingă o forță record, aducând o căldură incredibilă în lume. Mai mult, oamenii de știință prevăd că efectele acestui El Niño record vor afecta întreg globul.