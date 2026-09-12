Încălzirea globală a creat un cerc vicios. Aceasta înseamnă că pragul critic de 1,5 °C va fi depășit mai devreme și că îl vom depăși pentru mai mult timp.

Buclele de retroacțiune, din cauza cărora ecosistemele încep să elibereze mai mult carbon, vor agrava criza climatică, intensificând încălzirea globală cu 20–30% până la sfârșitul actualului secol. Acestea sunt rezultatele calculelor climatologilor, publicate în Environmental Research Letters.

Temperatura crește nu doar din cauza emisiilor rezultate din arderea combustibililor fosili. Încălzirea generează ea însăși o nouă încălzire. De exemplu, o atmosferă mai caldă reține mai mulți vapori de apă, care captează mai multă căldură, iar acea căldură face ca atmosfera să rețină și mai mulți vapori de apă.

Modelele climatice iau deja în calcul majoritatea acestor bucle de retroacțiune globale și au început să le includă pe cele care afectează rezervele de carbon din ecosisteme individuale. Dar niciun model nu acoperă toate aceste bucle de retroacțiune simultan. Oamenii de știință au arătat că factorii naturali provocați de om vor încălzi suplimentar planeta cu 0,2–0,4 °C până în 2100 — pe lângă cel puțin 1–2 °C de încălzire globală, care este oricum așteptată până atunci.

„Aceasta înseamnă că vom depăși cu mai mult decât credeam pragul de 1,5 °C, cu toate consecințele care decurg din aceasta”, avertizează profesorul Tim Lenton de la Universitatea din Exeter.

Studiul a evaluat impactul cumulat al patru astfel de bucle de retroacțiune:

activitatea microbilor din permafrostul care se topește; emisiile de metan din mlaștinile și turbăriile care se încălzesc; intensificarea emisiilor de metan din iazuri și lacuri; incendiile forestiere.

„Trebuie să luăm pe deplin în calcul toate sursele de emisii care contribuie la încălzire, altfel vom planifica un viitor greșit. Aceste emisii nu sunt incluse în bugetele de carbon, iar noi ne adaptăm la obiective eronate”, explică biogeochimista Kristina Schadel de la Centrul de Cercetare Climatică Woodwell, una dintre autoarele articolului.

Modelarea arată că o parte semnificativă din această încălzire suplimentară este deja inevitabilă. În scenariul climatic în care emisiile umane scad după 2050, buclele de retroacțiune naturale adaugă, în medie, 0,4 °C de încălzire până în 2100. Iar chiar dacă reducerea emisiilor începe deja acum, creșterea cauzată de buclele de retroacțiune va ajunge la 0,2 °C până la sfârșitul secolului.

„Această încălzire suplimentară va crește până în 2100... deoarece există o întârziere între momentul emisiilor și cel în care impactul lor asupra temperaturii devine vizibil”, subliniază cercetătoarea.

În opinia sa, aceste rezultate nu ar trebui să provoace descurajare, ci să impulsioneze dublarea eforturilor de reducere a emisiilor. Deocamdată, acestea continuă să crească, iar clima stabilește, unul după altul, antirecorduri.

Noile concluzii înseamnă că guvernele vor trebui să investească și mai mult în măsuri precum digurile de protecție, culturile rezistente la secetă și sistemele de avertizare timpurie privind punctele de cotitură climatică, este de acord Lenton.

„Depășirea pragului-țintă de 1,5 °C ar putea avea loc mai devreme și ar putea fi mai mare decât speram, ceea ce înseamnă că vor fi necesare mai multe măsuri de adaptare pentru a face față consecințelor sale”, concluzionează el.