În SUA se înregistrează o epidemie tăcută a cancerului diagnosticat la stadii incipiente.

În SUA se înregistrează o creștere constantă a incidenței a peste zece tipuri de cancer în rândul adulților cu vârsta sub 50 de ani.

Dintre acestea, cea mai pronunțată creștere se observă în cazul cancerului colorectal și al cancerului mamar. În același timp, cancerul colorectal a devenit principala cauză de deces prin boli oncologice în grupa de vârstă 18–49 ani, scrie Medical Xpress, preluat de news.am.

Specialiștii subliniază că, pentru depistarea precoce a acestor cazuri, rolul cheie îl are evaluarea riscului individual și atenția sporită la simptome.

1. Antecedentele familiale – unul dintre principalii factori de risc

Cercetătorii nu au identificat încă o cauză unică a creșterii cancerului precoce. Se presupune că este legată de o combinație de factori: obezitate, consum de alcool, expunerea la mediu (inclusiv microplastice) și posibile tulburări ale microbiotei intestinale.

Recomandările medicale privind screeningul se bazează de obicei pe standarde de vârstă (de exemplu, mamografia de la 40 de ani). Totuși, pacienților cu risc crescut, inclusiv predispoziție ereditară, li se pot prescrie investigații încă de la 20–30 de ani.

2. Simptome care necesită consultare precoce

Oncologii subliniază importanța consultării timpurii la apariția simptomelor persistente.

Acestea includ:

• noduli la sân

• dureri abdominale

• modificări persistente ale scaunului

• sânge în scaun

• oboseală inexplicabilă și prelungită

Chiar și simptomele nespecifice pot avea importanță în evaluarea riscului oncologic, de aceea nu trebuie ignorate.

3. Screening: discuție, diagnostic, reevaluare

Utilizarea testelor pentru cancer la domiciliu necesită prudență. Sensibilitatea și specificitatea lor pot varia semnificativ, ceea ce creează riscul atât de falsă liniștire, cât și de alarmă falsă.

De aceea medicii recomandă:

• discutarea oricărui test mai întâi cu medicul

• efectuarea unei investigații confirmatorii în cazul oricărei abateri (de exemplu, colonoscopie)

• interpretarea rezultatelor doar în context clinic

Screening și recomandări

Grupul țintă pentru prevenirea bolilor din SUA (USPSTF) a redus vârsta de începere a screeningului mamografic la 40 de ani. Pentru cancerul colorectal, vârsta standard de începere a investigațiilor pentru persoanele cu risc mediu este stabilită la 45 de ani.

Totuși, există diferențe între organizațiile profesionale privind frecvența investigațiilor.

Concluzie clinică

Cea mai eficientă strategie de depistare precoce include:

• monitorizare regulată la medic

• evaluare individuală a riscului

• consiliere genetică oportună, dacă este necesar

• atenție la simptomele persistente

Diagnosticul precoce rămâne un factor cheie în reducerea mortalității prin cancer, mai ales în grupele cu incidență în creștere.